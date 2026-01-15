Más Información
EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían
Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos
Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario
VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca
Activan doble alerta por frío en la CDMX; prevén temperaturas de hasta 1°C y heladas para el viernes 16 de enero
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 16 de enero en seis alcaldías de la Ciudad de México.
Para la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja, debido a que se esperan temperaturas bajas de 1 a 3°C y heladas, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Mientras que en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se activó alerta amarilla, pues se esperan temperaturas de 4 a 6°C, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
