Activan doble alerta por frío en la CDMX; prevén temperaturas de hasta 1°C y heladas para el viernes 16 de enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 16 de enero en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Para la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja, debido a que se esperan temperaturas bajas de 1 a 3°C y heladas, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Lee también Mega reciclatrón en la CDMX; fechas, sede y qué residuos electrónicos podrás llevar

Mientras que en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se activó alerta amarilla, pues se esperan temperaturas de 4 a 6°C, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL