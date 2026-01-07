La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en cuatro alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana del jueves 7 de enero de 2026.

En la alcaldía Tlalpan se activó la alerta naranja, debido a que se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 de la mañana.

Ante esto, la SGIRPC recomendó proteger del frío a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas, usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada, usar crema para proteger e hidratar la piel del frío, y mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).

Además, se activó la alerta amarilla para el mismo periodo de tiempo, en las demarcaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En esas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

