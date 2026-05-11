La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura, la máxima en la escala, en cuatro alcaldías: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa, debido a la intensidad de las lluvias que se prevén para la noche del lunes y madrugada del martes.

De acuerdo con el sistema de alertamiento por precipitaciones, la púrpura es cuando hay una lluvia mayor a 70 milímetros y puede generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas; así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Las recomendaciones son que se guarden documentos importantes en bolsas de plásticos selladas, desconectar aparatos electrónicos y procurar permanecer en un lugar seguro.

⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 11/05/2026 y madrugada del martes 12/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/McH3at2NEg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

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Además, se activó la alerta roja, con lluvias entre 50 y 70 mm, en la alcaldía Milpa Alta.

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado la noche de este lunes 11 de mayo en la CDMX, las autoridades capitalinas han atendido al menos 18 encharcamientos registrados en las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, las más afectadas durante las últimas horas, reportaron autoridades capitalinas.

Al corte de las 20:00 horas, la lluvia registrada superó los 9.4 millones de metros cúbicos; los niveles más altos de precipitación se presentaron en las estaciones pluviométricas La Venta con 41 mm, Yaqui con 38.5 mm, Santa Fe con 34.25 mm y Cartero con 30.75 mm, en Cuajimalpa; El Venado con 38 mm, en Huixquilucan, Estado de México; EP Picacho Homún con 35.75 mm, en Tlalpan; y Tanque Lienzo con 34.5 mm, en Álvaro Obregón.

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cdm