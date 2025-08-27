Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 30 y 49 milímetros y caída de granizo entre las 12:15 de la tarde y las 00:00 horas.
Además, se activó la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
En esas demarcaciones se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo en el mismo periodo de tiempo.
LL