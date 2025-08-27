Más Información

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 30 y 49 milímetros y caída de granizo entre las 12:15 de la tarde y las 00:00 horas.

Lee también

Además, se activó la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En esas demarcaciones se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo en el mismo periodo de tiempo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses