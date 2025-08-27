Al encabezar la entrega de apoyos del programa “Desde la Cuna” a 19 mil nuevos beneficiarios, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el próximo año se buscará la universalidad de este programa para niñas y niños de la Ciudad de México.

En la plancha del Zócalo, la mandataria capitalina destacó que este año se logró la cobertura del 34% de todas las niñas y niños de entre 0 y 3 años de la CDMX.

Clara Brugada impulsa universalidad del programa “Desde la Cuna”; 19 mil nuevos beneficiarios reciben apoyos en CDMX. Foto: Especial

“Estamos con ello, destinando un presupuesto sin precedentes a la primera infancia, logrando una cobertura, sólo de este año, del 34% de todas las niñas y niños de la Ciudad de México que están de cero a tres años, que tienen de cero a tres años”, dijo.

Este 2025 se invirtieron 560 millones de pesos para entregar estos apoyos que consisten en una transferencia bimestral de mil 200 pesos por cada menor de esa edad.

“El proximo año continuaremos apoyando hasta lograr la universalidad de los apoyos. Queremos que todas las niñas y niños que nazcan en la Ciudad de México, sepan que tienen un apoyo para su crecimiento y desarrollo”, afirmó.

Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), destacó que con los 19 mil beneficiarios que se agregaron en esta entrega, el programa alcanzó 85 mil niñas y niños de la CDMX “que tendrán un apoyo garantizado a partir de este momento y para toda su vida”.

“Este programa no es solamente una transferencia social, sino que estará acompañado por una serie de talleres, seguimientos de salud, y por supuesto de apoyo, para promover la crianza positiva y cariñosa, es un acto de justicia para las infancias que habían quedado relegadas de la política social”, precisó.

