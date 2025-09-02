Más Información

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Kenia López Rabadán, la panista que retó a la 4T con la "Contramañanera"; hoy preside la Cámara de Diputados

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Instalan Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este 02 de septiembre en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldía se pronostican vientos con rachas fuertes de entre 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:10 y las 20:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.

