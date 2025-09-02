Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este 02 de septiembre en seis alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
En esas alcaldía se pronostican vientos con rachas fuertes de entre 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:10 y las 20:00 horas.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.
