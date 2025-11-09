La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC informó que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 16:30 a las 21:00 horas de este domingo.

Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

