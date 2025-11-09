Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC informó que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 16:30 a las 21:00 horas de este domingo.
Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
