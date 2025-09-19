Más Información

En alcalde de Coyoacán, , refrendó el compromiso de su gobierno para fortalecer la cultura de la prevención, mantener actualizados los y trabajar en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para proteger a las y los coyoacanenses.

Acompañado por personal de estructura, concejalas y concejales, Gutiérrez Aguilar encabezó la ceremonia cívica en el , donde se depositó una ofrenda floral, se izó la bandera a media asta y se guardó un minuto de silencio con el puño derecho en alto, en memoria de quienes perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017.

Al realizarse el Simulacro Nacional 2025, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, trabajadores de la alcaldía evacuaron los edificios públicos en un tiempo estimado de 50 segundos, y posteriormente se realizó la simulación de la instalación del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Coyoacán, con la presencia de Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX.

Personal de la alcaldía realizó recorridos en instalaciones estratégicas, recibiendo reportes de colonias, mercados públicos, planteles escolares, CACI’s y unidades habitacionales, como parte del protocolo de respuesta.

Alejandro Encinas reconoció el trabajo profesional que se llevó a cabo en la alcaldía Coyoacán, dijo que se dio una respuesta muy puntual al protocolo en materia del simulacro: “funcionó la alerta sísmica, no solamente los altavoces, en el teléfono también, son ejercicios muy importantes que ayudan a mejorar nuestra cultura de prevención y de reacción ante desastres”, indicó.

Al hacer uso de la voz, Ricardo Pascoe Pierce, jefe de la Oficina de la alcaldía, dijo que en Coyoacán se impulsa diariamente la cultura de la prevención, “es un tema tanto de acciones como de cultura, de tener la claridad de que es posible salvar las vidas y eso es lo que queremos hacer si estamos organizados y sabemos cómo hacer las cosas”, puntualizó.

Por su parte, Jorge Peña Cruz, director de la UGIRPC de Coyoacán subrayó la importancia de contar con un plan de emergencias, conocer las rutas de evacuación, tener a la mano un kit básico de supervivencia y mantenerse informados, dijo que la auténtica fuerza de la prevención radica en la voluntad colectiva de no bajar la guardia, de reconocer en cada señal de peligro una oportunidad para salvar vidas.

