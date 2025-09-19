Legisladores del Congreso de la Ciudad de México realizaron una sesión solemne en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, donde reconocieron la fortaleza, solidaridad, resiliencia, valor y fraternidad de la población de la capital.

“El 19 de septiembre simboliza el espíritu fraterno y comunitario que distingue a la población capitalina, así como su capacidad de organización social”, aseguró la diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Leticia Haro Jiménez quien afirmó que esta fecha tiene una huella indeleble en la memoria colectiva, que se ha traducido en el fortalecimiento de las capacidades en materia de protección civil.

La diputada Nora Arias Contreras del PRD, dijo que recordar estos sismos debe servir para aprender, prevenir y fortalecer a las instituciones y los protocolos de protección civil.

Leer también: Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Señaló que desde el Congreso local deben garantizarse los recursos necesarios para reforzar las políticas públicas en materia de prevención e implementar acciones y programas para la cultura de protección civil. “El sismo nos recuerda nuestra vulnerabilidad, pero también nos recuerda nuestra fortaleza como mexicanos".

El diputado Royfid Torres González de Movimiento Ciudadano, afirmó que el sismo de 1985 arrebató la vida de más de 10 mil personas y el de 2017 enlutó a la Ciudad de México con 228 decesos.

“Ambos acontecimientos nos mostraron la fragilidad de lo que creíamos firme, pero también la grandeza de la solidaridad. Más allá de nuestras discrepancias ideológicas o políticas, lo que nos une y enaltece es el propósito de construir una ciudad más segura, más justa y más humana”, expresó.

La morenista, Ana Luisa Buendía García reconoció a las personas que se convirtieron en rescatistas, brigadistas y esperanza, así como a los jóvenes que formaron cadenas humanas, bomberos, y vecinos que compartieron su casa, comida y vestido durante los sismos. “Hoy honramos a quienes ya no están y reafirmamos que esta ciudad seguirá de pie siempre con la frente en alto, siempre solidaria, siempre resiliente”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr