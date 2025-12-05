Para hacer tus compras de forma más efectiva, y evitar las largas filas típicas de diciembre, el carrito digital es una de las mejores opciones. Sin embargo, como todo en internet, esto podría ser peligroso si no se tiene cuidado.

Pensando en tu seguridad financiera, y hacer tu vida más fácil, en el más reciente número de la Revista del Consumidor, Profeco se dio a la tarea de recopilar algunos tips para hacer el súper en línea de la manera más segura posible; y hoy en Menú te los compartimos. ¡Y también puedes aplicarlos para todas tus otras compras en línea!

¿Por qué es conveniente hacer el súper en línea?

Hacer tu super en línea tiene muchas ventajas, sin embargo, la más importante es quizá la practicidad. En la Revista del Consumidor de Diciembre 2025, Profeco resalta que, antes de la creciente popularidad de las tiendas en línea, “comprar requería tiempo, paciencia, y buena suerte”.

Y es que el mayor inconveniente no son las largas filas, o las tiendas llenas de personas, sino posibilidad de que el producto que buscan se agote y tengas que ir a buscarlo a otra tienda.

Al comprar en línea, no solo lo haces rápido y desde la comodidad de tu casa, también tienes muchas más opciones a la mano para encontrar todo lo que buscas.

Leer también: Cómo elegir uvas en el mercado

Riesgos de las compras en línea

Desde luego, la practicidad de comprar en línea reconoce Profeco, va de la mano de algunos riesgos, tales como:

Descuentos engañosos

Promociones falsas

Uso inadecuado de tus datos personales

Entregas incompletas

Productos defectuosos

Cargos no autorizados a tu tarjeta

Leer también: Beneficios de comer uva, según Profeco

¿Cómo comprar en línea de manera segura?

Una de las principales recomendaciones de la Profeco al momento de hacer el súper en línea es “analizar antes de comprar”, pues la publicidad engañosa, en ocasiones, puede dirigirte a una estafa.

Desde luego, la atención al detalle también es crucial al momento de hacer compras en línea. Profeco incluso advierte de los sitios web que imitan nombres, logotipos, y hasta reseñas de marcas legítimas.

Y, para evitarlo, estos son algunos de los tips que sin duda querrás tener en mente la próxima vez que quieras hacer el súper en línea:

Revisa las direcciones electrónicas y los logos Desconfía de direcciones con errores ortográficos o extensiones extrañas (.xyz, .store). Confirma siempre los enlaces en las redes sociales oficiales de la marca.

Compra solo en tiendas oficiales Verifica que la aplicación provenga de App Store o Google Play. Revisa la reputación, número de descargas y las reseñas de la aplicación antes de instalarla.

Cuidado con las plataformas nuevas: Comprueba el tiempo de actividad de la aplicación. Si la plataforma es muy nueva o poco conocida, no te arriesgues.

Evita el wifi público: No hagas compras o pagos usando redes wifi abiertas o públicas. Utiliza tus datos móviles o una red privada segura.

Y, desde luego, tampoco olvides proteger tus datos bancarios, estos son los tips que comparte Profeco:

Usa tarjetas digitales y evita el autoguardado: Utiliza plataformas de pago seguras como tarjetas digitales. Nunca permitas que tu tarjeta quede guardada automáticamente en el sitio web.

Protege tus datos personales y permisos: No proporciones documentos oficiales (INE o pasaporte). Además, no permitas que la aplicación acceda a tu ubicación permanente, micrófono o lista de contactos.

Activa alertas bancarias: Monitorea tus movimientos en tiempo real. Desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente en tecnología.

Guarda tus comprobantes y capturas: Consérvalos para tenerlos a la mano en caso de realizar alguna reclamación o aclaración.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters