¿Sabías que Sabrina Carpenter ahora tiene experiencia en la mixología? Así es, en 2025, Johnnie Walker se unió a Sabrina Carpenter, una de las representantes musicales más destacadas de la década, para reinterpretar cocteles clásicos.

Y el resultado es todo lo que podrías esperar de una colaboración como esta. Se trata de una carta llena de propuestas con carácter y estilo propio, y en Menú te compartimos la receta del coctel que hizo Sabrina Carpenter para que lo disfrutes en casa.

¿Cuál es el coctel de Sabrina Carpenter?

El Cherry Highball es descrito como un encuentro de contrastes en equilibrio. El alcohol se fusiona con la vibrante efervescencia del refresco de jengibre, mientras un toque de jugo de cereza ácida desciende lentamente, pintando la copa con un gesto tan visual como cautivador.

Foto: Cortesía.

Leer también: Prepara tamales verdes con la receta de Doña Ángela

Destaca su toque contemporáneo al ser adornado con cerezas negras. Esta creación rinde homenaje a una sofisticación moderna y genuina, diseñada para el momento actual.

¿Cómo preparar el Cherry Highball de Sabrina Carpenter?

Y si ya sientes que se te hace agua la boca o te ataca la sed, aquí te dejamos el paso a paso para que disfrutes del Cherry Highball de Sabrina Carpenter desde la comodidad de tu casa. ¡Intenta hacerlo al ritmo de Espresso!

Ingredientes

30 ml de whisky (la receta recomienda el Johnnie Walker Black Label, pero puedes usar el de tu preferencia)

90 ml de refresco de jengibre premium, igual el de tu preferencia

30 ml de jugo de cereza ácida

Hielo

2 cerezas negras para decorar

Foto: Cortesía.

Leer también: Cómo hacer agua de café capuchino para la hora de la comida

Preparación

1. Se llena un vaso tipo Highball con abundante hielo.

2. Se sirve el whisky.

3. Se agrega el Ginger Ale premium.

4. Con ayuda de una cuchara de bar, se incorpora lentamente el jugo de cereza ácida sobre la superficie para crear un efecto drizzle .

. 5. Se decora con dos cerezas negras para darle un toque final.

6. ¡A disfrutar!

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters