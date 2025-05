Hay muchas recetas para comer huevos, desde el clásico estrellado hasta los revueltos. Sin duda, es uno de los alimentos más buscados a la hora del desayuno.

Por lo anterior, no es de extrañar que existan diversos trucos para facilitar tareas como hervirlos. Hoy en Menú te contamos por qué deberías añadir vinagre al prepararlos de esta manera.

El uso de vinagre marca la diferencia al hervir los huevos. Foto: Freepik

¿Por qué añadir vinagre a los huevos cocidos?

El huevo es, por excelencia, uno de los alimentos básicos en el desayuno. Desde tiempos antiguos se ha integrado a diversos platillos en su modalidad "hervido".

Con el paso del tiempo y la transmisión de saberes, sus modos de preparación han evolucionado. Hoy en día, los expertos sugieren añadirles vinagre para que su consistencia sea la mejor.

Michael Harlan Turkell, editor del sitio especializado en cocina The Vinegar Professor, explica que varios chefs recurren a este truco para conseguir una buena textura al momento de hervir los huevos.

Baldwin, autor del libro de cocina "How to Dress an Egg", también señala que escaldarlos en vinagre de sidra de manzana puede facilitar la tarea de pelarlos.

Y, al mismo tiempo, recomienda agregarles sal, pimienta negra, hojas de laurel y un poco de azúcar para equilibrar los sabores.

Se recomienda usar vinagre durante la cocción de los huevos para lograr una mejor textura. Foto: Freepik

Por su parte, el doctor Robert Keyzers, de la Facultad de Ciencias Químicas y Físicas de la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda, explica que incorporar vinagre en la preparación de los huevos ayuda a reducir el tiempo de cocción.

Y es que al interior, la clara se compone principalmente de agua y una proteína llamada ovoalbúmina. Al calentarla, esa proteína pasa por un proceso de desnaturalización, donde se descompone y se solidifica. Sin embrago, la presencia de un componente ácido (como el vinagre) acelera esta reacción.

Además, el ácido acético del vinagre contribuye a descomponer el calcio de la cáscara, volviéndola más frágil y, por tanto, más fácil de retirar. No obstante, como la cáscara es porosa, un exceso de vinagre puede alterar el sabor final del huevo.

Por esta razón, el chef Ned Baldwin recomienda utilizar vinagre de manzana en lugar de vinagre blanco destilado, ya que aporta un sabor menos agresivo.

El ácido acético del vinagre ayuda a que la cáscara del huevo más frágil y fácil de quitar. Foto: Freepik

¿Cómo utilizar vinagre de manzana para hervir los huevos?

Para evitar un sabor extraño en los huevos, es importante utilizar la cantidad adecuada de vinagre de manzana. A continuación, te compartimos el modo de uso:

Ingredientes (8 porciones):

1 cucharada de sal.

1/4 de taza de vinagre de manzana.

6 tazas de agua.

8 huevos.

Procedimiento:

Mezcla la sal, el vinagre y el agua en una olla grande.

Lleva la mezcla a fuego alto.

Añade los huevos uno por uno, tratando de no romper las cáscaras.

Reduce el fuego para mantener una ebullición suave; cocina durante 14 minutos.

Una vez cocidos, retira los huevos del agua caliente y colócalos en un recipiente con agua helada o bajo el chorro de agua fría.

Déjalos enfriar mínimo 15 minutos.

¡Ahora podrás retirar la cáscara con facilidad y disfrutar de unos huevos perfectamente hervidos!

Disfruta una consistencia y sabor delicioso en los huevos con ayuda del vinagre de manzana. Foto: Freepik

