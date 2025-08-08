Para los amantes de la temporada de calor no hay nada más dulce y refrescante que comer melón. Pero su más grande atractivo es que también tiene muchos beneficios y hoy en Menú te hablamos sobre ellos.

¿Cuál es la mejor temporada para comer melón?

Primero que nada, y aunque es posible encontrar melones todo el año en algunos lugares, es importante dejar claro que ningún melón será más jugoso y dulce que aquel de temporada. Al tratarse de una planta que necesita temperaturas cálidas para crecer, el verano es la mejor época para encontrar melones excepcionales.

Claro que, en teoría, los melones más dulces del año los vas a encontrar entre mayo y septiembre, pero los de mediados de junio y julio son todo un manjar. Cabe mencionar la plantación y el cultivo de melón, según el Gobierno de México, son una importante fuente de ingreso para agricultores de Coahuila y Michoacán.

Foto: Pexels.

¿Para qué sirve comer melón?

Entre las muchas razones que tienes para comer melón, sobre todo en verano, y además de que se trata de una fruta super hidratante, destaca el hecho de que ayudar a fortalecer tu sistema inmune. ¡Así es! El melón es una gran fuente de vitamina A y vitamina C.

De acuerdo con Hope Brandt para USA TODAY, el melón es de esas frutas que sin duda vale la pena integrar a tu dieta si quieres aumentar tu consumo de fibra, antioxidantes naturales, y antiinflamatorios.

Comer melón podría prevenir el cáncer. Foto: Pexels.

¡Pero eso no es todo! El melón debe su color anaranjado al betacaroteno que, al entrar a tu cuerpo, es sintetizado como vitamina A por lo que, según estudios, comer melón sirve para mejorar la vista, aumentar la producción de glóbulos blancos, e incluso ayuda a prevenir enfermedades del corazón y cáncer.

¿Cuánto melón se recomienda comer?

Según la Organización Mundial de la Salud, el ser humano debería comer al menos 5 porciones de frutas (80 g por porción) diariamente para garantizar una dita balanceada (aunque esto depende del caso particular de cada persona), y la dietista Monica D’Agostino dice que una porción de melón (una taza) equivale a dos por porciones diarias de frutas.

Comer melón sirve para fortalecer el sistema inmune y hasta mejorara la vista. Foto: Pixabay.

Es decir, debes tener cuidado con consumir demasiado melón pues, como todo, podría resultar contraproducente. De hecho, una sola porción de melón es casi suficiente para cubrir la ingesta diaria recomendada de vitamina C.

