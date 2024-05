El chef e investigador gastronómico yucateco, Obed Reyes May, tomará Arango, cocina de raíces en un menú especial durante mayo. En él, se cuenta la experiencia del chef Obed en el aprendizaje del ingrediente local yucateco, algunas investigaciones e historias que vale la pena contar y degustar.

Chef Obed Reyes May. Foto: Cortesía

Con una vista al Monumento a la Revolución Mexicana, puedes iniciar la cena con un coctel aperitivo, pero si quieres ir directo al plato, empieza con la sopa fría de tomates y pimientos, que se acompaña de pescado, sandía en cubos, pepino y albahaca. Para empezar el maridaje, pide el verdejo de Puerta del Lobo, que brindará una gran escena a flores, miel de agave y cítricos.

Continúa con Kibi tropical de res y trigo, que lleva pescado fresco, mayonesa de chile xkatic, salsa de berenjena y col encurtida. Marídalo con un Double Blanc 2021, de Barón Balch’é. La idea del menú es recorrer las tendencias que tiene Yucatán. El chef cuenta que, este plato se inspiró en los estadios de beisbol, donde se sirven kibis.

Leer también: 7 vinos para festejar a mamá en su día

Kibi tropical de res y trigo. Foto: Cortesía

Leer también: Qué enfermedades puede prevenir comer almendras

Sigue con unos salbutes de pulpo estilo higadilla. Originalmente son vísceras de cerdo con axiote, chile dulce y naranja agria, pero que reinterpretó con pulpo. Van acompañadas de ensalada, y salsa de habanero. Pide una copa de Siis Clarete 2021, un vino rosado también de Barón Balch’é.

El primer plato fuerte llega con un taco de pork belly estilo castacán negro, el taco más famoso de Holoch, el restaurante del chef Obed, según los propios cocineros del lugar. Va marinado en naranja agria y recado negro con longaniza de Valladolid. Marídalo con un MT, de Barón Balch’é, una mezcla de tintos de 2021.

Leer también: Conoce 7 básicos de la cocina francesa antes de ir a las olimpiadas

Taco de pork belly, castacán negro. Foto: Cortesía

Leer también: ¿La baba de nopal combate la gastritis? Esto dice experto

No pueden faltar las verduras, así que puedes pedir la coliflor a las brasas con salsa Sikil Pak, acompañada de una gran salsa macha, lima y queso de nuez. Esta va acompañada de un tinto nebbiolo y cabernet Sauvignon de Tierra Adentro 2019.

Para cerrar los platillos y poner en contexto al paladar antes del postre, sigue con la pesca del día con cajetea picante, acompañada de salsa de piña y manzana con pico de gallo de plátano, para este plato queda perfecto un Tres Raíces Rosé por la frescura y dulzor que brinda.

Coliflor a las brasas. Foto: Cortesía

Finalmente, para el postre no olvides pedir el mil hojas de mamey con chocolate, acompañado de un helado de pixtle.Este menú estará disponible durante todo mayo, por un costo de $1,200.00 pesos mexicanos. Si quieres el maridaje, este tiene un costo extra de $600.00. No pierdas la oportunidad de comer de la mano de Arango, cocina de raíces y el chef Obed Reyes May del restaurante yucateco, Holoch.

Mil hojas de mamey con chocolate. Foto: Cortesía

Dirección: Av. de la República 157-piso 7, Tabacalera, CDMX.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters