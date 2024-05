Micaela Miguel, quien está al frente de Delirio, Casa Virginia y Sobremesa tuvo su embarazo hace tres años durante la etapa de pandemia por Covid-19. "Con la contingencia no había otra opción más que cocinar del desayuno a la cena en casa. Hacía mucho calor de mayo a junio por lo que se me antojaban mucho los cítricos. En mi casa hay un árbol de naranjas al que llegaba a cortar las más frescas y comerlas de inmediato. Imagínate ese lujo de cortar una naranja de mi jardín", recuerda Mica, como le dicen de cariño.

Torta de milanesa

Otro gusto que tuvo muy presente durante su embarazo fue el de torta de milanesa. “Yo solo quería una de puesto callejero. Pero al no conseguirla, la traté de replicar con esos sabores que me imaginaba de aguacate y mayonesa”, comenta entre risas. Pero así como tuvo antojos, también tuvo rechazo de algunos sabores y alimentos “Mis antojos fueron sanos, aunque no toleraba mucho todo aquello que tuviera jitomate, como las salsas. El alcohol no se me antojaba nada. De repente por calor era media cerveza o copa de vino”.

Experimentar con especias y sabores

Ahora que Rafaela tiene tres años de edad, Micaela sigue esa línea de lo orgánico y estacional que tanto se refleja en Delirio y Casa Virginia. Al inicio su dieta era de verduras cocidas con mucho color, comida que pudiera tomar con su mano. “Después agregué hígado y como no podía darle sal experimenté con especias; ir de sabores delicados a otros más fuertes. Ha sido una experiencia muy bonita, experimentar juntas esta parte de la alimentación”, explica.

Que sea divertido y no una obligación

Micaela combina en la mesa la diversión y el buen comer, busca que sea atractivo. "Hay que hacer mucho juego al momento de comer, que la comida no sea una obligación. En su plato siempre hay figuras y colores, elementos que le llamen la atención. Alguien me dijo que al huevo duro le pintara una carita, esto hace toda la diferencia", finaliza.

Crema de betabel con jengibre. Foto: Miguel Ánhel Manrique









Sopa de betabel con jengibre

Para 4 porciones

Ingredientes

600 g de betabel

35 ml. de aceite de oliva

20 g de jengibre fresco

120 g de cebolla morada

8 g de ajo

1 L. de caldo de verduras

Sal de grano, la necesaria

Pimienta negra, la necesaria

Para servir

100 g de jocoque

Brotes de albahaca

Aceite de oliva

Pimienta recién molida

Pan baguette

Preparaciones

1. Lava y desinfecta los betabeles, quita las puntas y reserva.

2. Trocea en cubos la cebolla, reserva.

3. Coloca los betabeles enteros en una bandeja para hornear, agrega un poco del aceite de oliva, un chorrito de agua y tapa con papel aluminio.

4. Hornea los betabeles por aproximadamente una hora a 170°C. Pasado el tiempo deja enfriar, y con ayuda de una cuchara, pela los betabeles.

5. En una olla agrega el resto del aceite de oliva, deja calentar un poco y añade la cebolla, jengibre pelado y los ajos enteros. Espera cinco minutos aproximadamente hasta que la cebolla se ponga translúcida. Agrega los betabeles pelados y enseguida el caldo de verduras. Deja hervir y sazona con sal y pimienta.

6. Licúa la sopa hasta tener una textura tersa, de ser necesario agrega un poco más de caldo.

Para servir:

1. En un tazón sopero agrega 250 mililitros de sopa, jocoque, pimienta recién molida y decora con brotes de albahaca. Acompaña con pa

Toast de trucha salmonada. Foto: Miguel Ánhel Manrique

Toast de trucha ahumada

1 porción

Ingredientes

1 rebanada de pan campesino

60 g de jocoque

30 g de trucha ahumada

5 g de cebolla morada fileteada

15 g de pepino persa en láminas

10 g de rábano en láminas

10 g de alcaparras

20 g de verdolagas

30 g de aguacate

Aceite de oliva, el necesario

1 cuña de limón amarillo

Sal de grano, el necesario

Pimienta negra, la necesaria

Preparaciones

1. Calienta y dora la rebanada de pan por ambos lados.

2. En un bowl pequeño agrega el jocoque y mézclalo con un poco de pimienta, sal de grano y reserva.

3. Deshoja en ramilletes pequeños las verdolagas, aliñea con aceite de oliva y reserva.

4. Una vez que el pan esta bien dorado, arma el toast de la siguiente manera: unta el jocoque en el pan, después la trucha ahumada, la cebolla en juliana, pepino, rábanos, alacaparra, aguacate y verdolagas.

5. Acompaña de de limón amarillo a un lado del toast y exprime al momento.





