Los rótulos son una parte esencial de la vida urbana en la Ciudad de México. De letras coloridas, tipografía llamativa y mucha tradición, estas obras de arte recorren la urbe en puestos de tortas, tacos, hamburguesas y más.

A manera de homenaje, no solo a estas obras, sino a artistas como Alina Kiliwa que ha repintado muros, laminas, y negocios con rótulos, Indómita Burgers, una de las hamburgueserías locales más icónicas de la San Rafael, preparó una exposición que enaltece esta forma de arte.

Los rótulos iluminan Indómita Burgers

Indómita Burgers es una hamburguesería artesanal en la colonia San Rafael. Este sitio, ya un destino si visitas la colonia, es dirigido por Katia Hernandez y su pareja, en el que se pueden encontrar recetas originales de hamburguesas con un giro poco esperado, acompañadas de cerveza artesanal y enmarcadas por paredes de ladrillo rojo con murales y referencias musicales.

Esta vez, los rótulos invaden Indómita a través de una colaboración con Alina Kiliwa, una mujer lesbiana, chintolola y artista, que se ha dedicado, por 10 años a cubrir las calles de la CDMX con sus rótulos hechos a mano.

Con más de 100 murales por la ciudad, artistas como ella resisten y destacan la importancia de la identidad nacional que el rótulo ha logrado trascender en México por generaciones, con la estética visual que va ligada a la gastronomía urbana y local, de aquellas personas que comen a pie.

Los rótulos llegan a Indómita Burgers de la mano de Alina Kiliwa. Foto: Instagram

La colaboración de Indómita con Alina contempla varios ejes, el primero es la exposición que reúne piezas inéditas de rótulos en colaboración con Indómita y varios comercios de la colonia San Rafael, en los que se pueden distinguir frases y letreros en este estilo.

El segundo es la hamburguesa edición limitada “Súper Porky”, que nace de la inspriación de este proyecto. Esta hamburguesa lleva carnitas confitadas, crunch de pepino, encurtido casero y mayonesa de cilantro, entre bollos de masa madre.

Y la tercera son algunos talleres que Alina compartirá desde la hamburguesería para difundir el arte del rótulo en las nuevas generaciones y reflexionar sobre la puesta en escena de los letreros hechos a mano. Alina busca compartir y expandir conocimiento con la comunidad local, especialmente para mujeres y personas no binarias.

¿Cuándo estará disponible la hamburguesa especial de Indómita Burgers?

La hamburguesa Super Porky está disponibles al público desde el 28 de agosto, hasta octubre. La exposición de arte se inaugurará el 13 de septiembre y las asesorías y talleres de rótulos, impartidos por Alina Kiliwa se irán informando a través de sus redes sociales (@alinakiliwa) y de Indómita Burgers.

Indómita Burgers

Dirección: Miguel E. Schultz 7b, San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX.

IG: @indomita.burgers

Telefono: 55 4804 0817

Horarios: martes a sábado de 14 a 22 hrs. y domingo de 14 a 19 hrs.

