Cuando se trata de vacaciones, no hay nada como un All-Inclusive en la Riviera Maya. Entre amaneceres en la playa y experiencias únicas, no se puede pedir más. Sin embargo, específicamente en los All-Inclusive puede ser difícil elegir dónde y qué comer; especialmente cuando la oferta es tan amplia.

Y para que no te compliques durante tus vacaciones, en Menú nos dimos a la tarea de recopilar algunos de los lugares (y experiencias) que no puedes pasar por alto la próxima vez que te preguntes dónde comer en Xcaret.

¿Qué tipo de restaurantes hay en Xcaret?

¡De todo tipo! Actualmente, tan solo en Hotel Xcaret México, hay 20 restaurantes cuya oferta gastronómica va desde los típicos antojitos mexicanos hasta cocina de autor a cargo de chefs galardonados con estrella Michelin.

Mariscos, tacos, sushi, ramen, pastas, ¡hay mucha variedad! Sin embargo, sigue siendo complicado decidir entre tantas opciones.

¿Dónde comer en Xcaret?

A continuación, te recomendamos algunos de los restaurantes, bufets, y experiencias gastronómicas que definitivamente tienes que probar la próxima vez que vayas de vacaciones.

Restaurantes

Arriba Baja

De reciente apertura y a cargo de la chef Sheyla Alvarado, Arriba Baja se caracteriza por su propuesta de autor que mezcla sabores del norte de México con técnicas internacionales e ingredientes locales para ofrecer un menú único.

Además, se trata de un espacio abierto rodeado de agua en donde el minimalismo contrasta de maravilla con la impresionante cascada artificial del techo. Simplemente un lugar impresionante en donde el sabor no falla.

Te recomendamos pedir la almeja gratinada para abrir el apetito y no olvidarte de un taquito de pescado.

Foto: Cortesía.

Fuego

La cocina internacional que encontrarás en Fuego es apenas uno de sus atractivos. Su mayor plus es que se trata de un lugar exclusivo para huéspedes de Casa Fuego y solo para adultos.

Si lo tuyo son los espacios armoniosos y modernos dónde disfrutar de algo delicioso y diferente en paz, sin duda es el lugar perfecto para ti.

Si vas durante el desayuno, te recomendamos probar su pan francés y el nido de guayaba. No hay mejores complementos para tu latte mañanero.

Bufets

Y como sabemos que no siempre se tiene tiempo de hacer reservaciones y hay quienes prefieren las experiencias 100% en familia, los bufets tampoco pueden faltar.

Costero

Costero es de esos lugares que se transforman para ofrecer experiencias diferentes durante el desayuno y la comida. Por la mañanas, podrás encontrar todos los clásicos de desayuno: fruta, huevos al gusto, chilaquiles, pan francés, panqueques, pan dulce, yogurt.

Sin embargo, por las tardes, Costero se convierte en el go-to de los amantes del marisco. Te recomendamos probar su barra de aguachile donde podrás armar tu aguachile al gusto con todos los ingredientes que quieras.

Claro que el salmón al limón a la plancha también es un imperdible, y su paella con mejillones es todo un deleite. Y claro que la estética del lugar, con un cardumen de peces de madera que cubre el techo, va de maravilla con lo que se sirve.

Mercado de la Merced

Los citadinos no van a extrañar CDMX por nada del mundo. Mercado de la Merced es el lugar perfecto si te sientes nostálgico y traes antojo de algo callejero.

Entre tamalitos, tacos, y demás antojitos mexicanos, seguro que encuentras algo a tu medida. Además, está diseñado como un mercado en donde cada estación sirve algo diferente.

Es perfecto para ir en familia y sentirse de vuelta en la CDMX.

Experiencias

Pero cuando buscas dónde comer en Xcaret la respuesta no se limita a opciones en el hotel.

México Espectacular

Empezando con un recorrido en "trajinera" (que realmente es un bote motorizado techado) para llegar al parque, México Espectacular es todo un imperdible.

Disponible los 365 días del año, este espectáculo es todo un recorrido a través de la historia y cultura mexicana.

Hay juego tradicional de pelota, representaciones de eventos históricos (como la Conquista Española y la Independencia y Revolución Mexicanas), música en vivo, danza folklórica, y hasta Voladores de Papantla.

Foto: Cortesía.

Todo esto acompañado (con reserva) de una cena a 9 tiempos en donde podrás disfrutar de platillos como: aguachile de atún con guanábana, langosta del caribe, y hasta un taco de lechón.

Las porciones son pequeñas pero suficientes para disfrutar del espectáculo y salir satisfecho.

Experiencia en México Espectacular. Foto: Cortesía.

Xoximilco

A 40 minutos de Hotel Xcaret México se encuentra un lugar que da vida a Xochimilco en el Caribe. Xoximilco es una experiencia que se caracteriza por su recorrido en trajinera, juegos a bordo, música en vivo, tequila, y un menú muy mexicano.

La experiencia comienza en el embarcadero donde, antes de dar acceso a las trajineras, el ambiente se llena de vida con música y personas bailando.

Menú de Xoximilco. Foto: Cortesía.

Una vez a bordo de la trajinera, el tequila y el chicharrón de puerco son el mejor recibimiento que puedes esperar. Claro que las aguas frescas (de sandía, pepino, horchata, o jamaica según al ocasión) tampoco faltan.

La cena llega en un plato dividido en 7 secciones que incluyen clásicos de la cocina mexicana como la cochinita pibil, sopes, camarones zarandeados, pollo en mole poblano, y hasta chile en nogada (según la temporada).

Y de postre, una charola de dulces mexicanos como obleas con dulce de leche, jamoncillos, y cocadas.

Foto: Cortesía.

¡No puedes dejar pasar la oportunidad de vivir estas experiencias cuando busques dónde comer en Xcaret!

