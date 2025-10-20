En México, y gran parte del mundo, estamos acostumbrados a celebrar todo tipo de cosas, hasta las profesiones. Existe el Día del Maestro, Día del Periodista, incluso hay un día para celebrar a los contadores.

Así que seguro no te sorprende saber que también hay un Día del Chef, ¿pero sabes por qué se celebra? Hoy en Menú te contamos porqué hay un Día del Chef.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Chef?

El Día Internacional del Chef, según el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, se celebró por primera vez el 20 de octubre de 2004.

El Día del Chef fue de hecho propuesto por la World Association of Chefs Societies para dar visibilidad y concientizar sobre esta profesión.

Foto: Unsplash.

Con respecto a la propuesta, HRC International, que colabora con Bridge USA, menciona que, además de celebrar a los chefs de todo el mundo, el Día del Chef funge también como una campaña para promover una alimentación saludable y una buena relación con la comida entre las infancias y jóvenes.

Leer también: Para qué sirve remojar la lechuga en vinagre

¿Cómo se celebra el Día Internacional del Chef?

Como bien menciona la WACS, también conocida como Worldchefs, la celebración propuesta por el Dr. Bill Gallagher en 2004, hoy en día es un referente de la educación, sustentabilidad, y amor a la cocina.

En un principio, simplemente se pretendía celebrar la labor de todos aquellos que se dedicaban a la cocina. Sin embargo, a lo largo de los años, el Día Internacional del Chef se ha convertido en un espacio en el que el enfoque recae en las futuras generaciones.

Foto: Unsplash.

El año pasado, para el 20 aniversario del Día del Chef, la temática fue "Growing Great Chefs" y se celebraron congresos, demostraciones, y talleres sobre cocina sustentable, alimentación, y nutrición.

El Día del Chef 2024 se celebró con más de 279 eventos (en todo el mundo) que contaron con la participación de 5'865 chefs y más de 149'220 infancias.

Día Internacional del Chef 2025

Este año, la temática propuesta por Worldchefs es "Food Explorers". Se trata de una invitación a explorar la cocina por medio de los ingredientes locales y de temporada con el fin de promover la curiosidad de las infancias y nutrir sus intereses sin dejar de lado el amor a la tierra.

Para ello, Worldchefs incita a los adultos y expertos en la cocina a celebrar junto a las infancias con experiencias inmersivas como:

Actividades en la cocina

Recorrer jardines y huertos

Enseñarles sobre dietas saludables

Plantar su propio huerto

Probar la cocina de otros lugares

Foto: Unsplash.

¿Te animas a celebrar el Día Internacional del Chef?

Leer también: Para qué sirve comer una cucharada de miel con canela

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.