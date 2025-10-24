El cacahuate, o cacao de la tierra como también se le conoce, es uno de esos ingredientes que forman parte de muchos de los platillos icónicos de la cocina mexicana.

Es fácil pasarlo por alto; pero está ahí. Este año, se le da el reconocimiento que se merece y en Menú te decimos dónde y cuándo se llevará a cabo el Primer Festival del Cacahuate.

¿Dónde y cuándo será el Primer Festival del Cacahuate?

Ixtlahuacán, un municipio ejemplo de la riqueza agrícola y cultural de Colima, celebrará por primera vez el Festival del Cacahuate, un evento dedicado a enaltecer este producto emblemático de la región y a promover el turismo rural y gastronómico.

Foto: Cortesía.

La cita será los días 25 y 26 de octubre en la explanada del jardín principal, donde visitantes y locales podrán disfrutar de dos días de sabores, música, arte y tradiciones.

¿Qué habrá en el festival del cacahuate?

El festival reunirá a cocineras tradicionales, quienes darán vida a una muestra gastronómica con platillos elaborados a base de cacahuate, ingrediente protagonista del evento. Durante la muestra participarán 10 cocineras tradicionales.

La cena-maridaje contará con la colaboración del colectivo Mujeres de Fuego, que ofrecerá un menú con productos locales acompañado de cerveza artesanal, mezcal y ponche de cacahuate.

El costo del acceso será de 350 pesos, con boletos disponibles en el Departamento de Turismo municipal.

También habrá un espacio dedicado a productores y artesanos del municipio, que ofrecerán desde cacahuates tostados y mazapanes, hasta productos derivados y creaciones artesanales hechas con técnicas tradicionales que reflejan la identidad cultural de Ixtlahuacán.

Actividades del Festival del Cacahuate para el sábado 25 de octubre

El sábado 25 de octubre a las 5:30 de la tarde se realizará la inauguración oficial, posterior a eso se hará un recorrido por las exposiciones y la muestra gastronómica.

Para darle variedad al festival, el público podrá disfrutar de la presentación de la Rondalla de la Universidad de Colima, un taller de elaboración de mazapanes, el Cuícaní Ensamble de Música Prehispánica y una pasarela de trajes típicos a cargo del diseñador ixtlahuaquense Dany Cervantes.

La jornada cerrará con una cena maridaje en la explanada del jardín principal, donde se degustarán platillos a base de cacahuate, acompañados de bebidas artesanales.

Actividades del Festival del Cacahuate para el domingo 26 de octubre

El domingo 26 las actividades comenzarán con un bicipaseo, seguido de talleres y diversas presentaciones artísticas. Entre los grupos invitados destacan el Mariachi Tradicional Los 7 Tesoros de Colima, el Ballet Folklórico de Villa de Álvarez y el Mariachi Los Reyes de Ixtlahuacán, encargado de cerrar con broche de oro y dar paso a la clausura del festival.

Foto: Cortesía.

¿Cómo llegar al Primer Festival del Cacahuate de Ixtlahuacán?

Desde Colima, toma la carretera 110 con dirección al puerto de Manzanillo. Al llegar al kilómetro 30, sigue la desviación hacia la izquierda; después de recorrer unos ocho kilómetros más, llegarás a Ixtlahuacán, pasando antes por el pequeño poblado de Tamala.

Foto: Cortesía.

El Primer Festival del Cacahuate de Ixtlahuacán representa una oportunidad para conocer la riqueza cultural y culinaria del municipio, disfrutar de su hospitalidad y redescubrir el valor de los productos locales que dan identidad a Colima. ¡No te lo pierdas!

