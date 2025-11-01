El desayuno, considerado la comida más importante del día, es también el momento en que muchos cometen los mayores errores alimenticios. Aunque debería servir para reponer la energía perdida durante el ayuno nocturno, no siempre lo hace de forma saludable.

En Menú te contamos cuáles son los errores más comunes.

¿Por qué algunos desayunos “saludables” en realidad no lo son?

Según la Cleveland Clinic, los alimentos ultraprocesados de consumo matutino suelen estar cargados de azúcares añadidos, grasas saturadas y harinas refinadas, lo que provoca picos de glucosa seguidos de cansancio y hambre temprana.

El Hospital San Rafael A Coruña coincide en que el error más común no es saltarse el desayuno, sino elegir mal los alimentos.

1. Cereales industriales

Los cereales que se venden como “fuente de fibra” o “bajos en grasa” suelen contener cantidades elevadas de azúcar. La Cleveland Clinic advierte que una porción promedio puede tener hasta 30 gramos de azúcares añadidos, lo que equivale a más de seis cucharaditas. Aunque proporcionan energía rápida, esta desaparece igual de rápido, dejando una sensación de fatiga y hambre poco después.

Este alimento es fácil de consumir pero produce fatiga rápidamente. Fuente: Freepik

Una alternativa más equilibrada es preparar avena natural con fruta, semillas y un toque de miel, que aporta fibra real y energía sostenida durante horas.

2. Pan blanco y harinas refinadas

El pan blanco, aunque tradicional en muchas mesas, carece de fibra y nutrientes esenciales. Según el Hospital San Rafael A Coruña, este tipo de pan eleva bruscamente el azúcar en sangre y no aporta saciedad duradera. Sustituirlo por pan integral o de centeno permite conservar la textura esponjosa, pero con un mayor aporte nutricional y digestivo.

Puedes sustituir el pan en tu desayuno por opciones más saludables. Foto: Pixabay

3. Yogur azucarado y versiones “light”

Los yogures saborizados bajos en grasa se promocionan como opciones saludables, pero su composición suele incluir grandes cantidades de azúcar o edulcorantes artificiales.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, al retirar la grasa natural, se les añade azúcar para compensar el sabor, reduciendo su valor nutricional. El mejor reemplazo es el yogur natural o griego sin azúcar, combinado con fruta o frutos secos.

La mejor manera de consumir yogur en el desayuno es con avena o fuentes de proteína. Foto: Freepik

4. Carnes procesadas

El tocino, las salchichas o el jamón industrial forman parte del desayuno de muchos, pero contienen altos niveles de sodio, conservadores y grasas saturadas. Su consumo frecuente se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Optar por proteínas magras como huevo cocido, atún o pollo asado puede ser una forma más saludable de incluir proteína en la mañana.

Si quieres incluir proteína en tu desayuno opta por proteínas magras. Foto: Pexels

5. Muffins, hot cakes y repostería matutina

Los muffins, hot cakes y panes dulces son atractivos por su textura y aroma, pero en realidad combinan harina refinada, azúcar y grasa en exceso. Este tipo de desayunos provoca una “montaña rusa de energía” que deja al cuerpo exhausto a media mañana. Para una alternativa casera más sana, se pueden preparar versiones integrales con avena o plátano, reduciendo el azúcar añadida.

Es importante no desayunar constantemente harinas debido a los altos picos de azúcar que producen. Foto: Freepik

¿Qué bebidas matutinas pueden arruinar tu desayuno?

Las bebidas también pueden arruinar un desayuno equilibrado. Según la Cleveland Clinic, los jugos industrializados eliminan la fibra natural de la fruta, dejando solo su azúcar. Aunque aportan vitaminas, carecen del efecto saciante de la fruta entera.

Por su parte, los licuados procesados y licuados comerciales suelen incluir azúcares añadidos, saborizantes y proteínas artificiales, lo que los convierte en un producto más cercano a un postre que a un alimento saludable.

Los jugos sin fibra provocan picos rápidos de azúcar en sangre. Foto: Freepik

El Hospital San Rafael A Coruña advierte también sobre los cafés con jarabes o cremas saborizadas. Un solo vaso grande puede contener hasta 400 calorías, el equivalente a un desayuno completo. En su lugar, se recomienda el café negro, las infusiones o licuados naturales hechos en casa.

La Cleveland Clinic sugiere que el desayuno represente entre el 20 y 25% de las calorías diarias, lo que equivale, en promedio, a entre 350 y 500 calorías en adultos. Además, recomiendan moderar las porciones de pan y cereal, y dar prioridad a las frutas frescas, proteínas y fibra.

