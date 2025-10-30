La gastronomía es una parte fundamental de cualquier cultura, como lo es la herencia escrita de las voces que nos anteceden. En algunas ocasiones, ambos elementos convergen y dan como resultado algo único e imperdible.

Tal es el caso de Comestible, la Feria del Libro enfocada que muchos están esperando. Hoy en Menú te contamos dónde y cuándo será la Feria del Libro Comestible para que no te la pierdas por nada del mundo. ¡Toma nota!

¿Qué es la Feria del Libro Comestible?

Como el nombre sugiere, Comestible es una feria de libros especializada en publicaciones impresas cuyo enfoque es la comida, la cocina, y la cultura que rodea a los alimentos mismos.

Este año, se llevará a cabo su primera edición. Se contará con la participación de expositores y profesionales del rubro editorial y culinario. ¡Y no te lo puedes perder!

Habrá talleres y conversatorios muy variados. Foto: Feria del Libro Comestible / IG.

Leer también: 32 Grandes Cocineras: el festival que celebra la cocina tradicional mexicana

¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro Comestible?

La primera edición de la Feria del Libro Comestible tendrá lugar en el Jardín Gallina de Guinea en San Ángel, en CDMX, del 07 al 09 de noviembre en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

La netrada al evento será libre y gratuita. Sin embargo, cabe mencionar que los talleres que forman parte del evento tendrán un cupo limitado y un costo de recuperación de $450 pesos. Por ello, se recomienda registrarse en línea con anticipación.

¿Qué habrá en la Feria del Libro Comestible?

Además de libros sobre cocina y todo lo que la rodea, uno de los principales atractivos de Comestible es su oferta de talleres, y aquí te dejamos los horarios de cada uno para que tengas tiempo de apartar tu lugar:

Pulque vivo (Fermentación, historia, y cata): 07 de noviembre a las 16:00 horas.

Del nixtamal al vaso (Taller de bebidas con maíz): 08 de noviembre a las 11:00 horas.

El picor explicado (Ciencia y cultura de las salsas): 09 de noviembre a las 11:00 horas.

Y, desde luego, tampoco te puedes perder las charlas y ponencias gratuitas a cargo de los 26 expositores, tanto nacionales como internacionales, invitados a la Feria del Libro Comestible. Aquí te dejamos los horarios:

Imprimir en tiempos de scroll (Libros, revistas, y fanzines como archivo cultural): 07 de noviembre a las 18:00 horas.

¿Quién te dio permiso de opinar? (Periodismo, redes sociales, y el impacto en la industria): 08 de noviembre a las 13:00 horas.

La cocina impresa (Memoria y evolución del recetario mexicano): 08 de noviembre a las 16:00 horas.

Cada quien su hongo (El mismo tema, tres caminos: por qué importa desde dónde se cuenta): 08 de noviembre a las 18:00 horas.

Más allá de los recetarios: cómo contar la comida (Recetarios, relatos, y otras formas de narrar la comida y la cocina): 09 de noviembre a las 13:00 horas.

¡No te quedes con las ganas de ir a la Feria del Libro Comestible!

Leer también: Olivea: el huerto con estrella Michelin en Valle de Guadalupe

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.