En esta temporada de Cuaresma, los alimentos del mar toman un papel protagónico en la mesa. Desde pescados hasta mariscos, la variedad de opciones se amplía considerablemente, lo que puede hacer que distinguir entre productos como las almejas, los ostiones, los mejillones y las ostras resulte un tanto confuso.

Si quieres convertirte en un experto y aprender a diferenciarlos, hoy en Menú te explicamos sus principales características.

Ostiones frescos servidos en su concha, ideales para preparar a la parrilla o estilo Rockefeller. Foto: Unplash

Leer también Las quesabirrias, el platillo mexicano que conquista al mundo según Taste Atlas

¿Cómo diferenciar entre los distintos tipos de moluscos?

Los moluscos, explica el diccionario Larousse Cocina, se trata de aquellos animales marinos invertebrados, de cuerpo blando, que están dotados de una concha para protegerse. Esta fuente explica que hay distintas familias de moluscos, entre ellas: los llamados gasterópodos, que tienen una concha ubicada en su dorso; los cefalópodos, que conservan la cabeza junto a los pies, divididos en tentáculos; y los bivalvos.

Estos últimos son descritos como los ejemplares que poseen dos valvas que pueden abrirse y cerrarse, resguardando la parte blanda del animal en su interior. Si bien explica la Asociación Mexicana de Restaurantes, dentro de este grupo existen muchas variantes como la navaja, la coquina o las vieiras, los más populares suelen ser los ostiones, las ostras, las almejas y los mejillones.

Aunque estas cuatro especies suelen parecerse mucho, Larousse Cocina agrega que cada una se cocina de manera diferente, al presentar diferencias como su forma física, hábitat natural y otras características organolépticas, como el sabor, el olor y la textura.

Menú, basándose en las fuentes ya mencionadas, te presenta las diferencias entre estos alimentos.

Los moluscos bivalvos tienen dos conchas que protegen su cuerpo blando. Foto: Freepik

Ostiones

Larousse Cocina los describe como aquellos que tienen la concha “rugosa, alargada y, generalmente, de color gris.” Comúnmente en forma de abanico, habitan en aguas saladas de estuarios, bahías, lagunas costeras y en mares poco profundos, adheridos a las rocas.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México (SIAP)explica que este alimento marino es apreciado por su alto contenido de proteínas y omega 3, incluso superior al de la leche, los huevos y la carne de res. Además, puede servirse fresco, guisado, ahumado, en vinagre, enlatado, seco o en su concha.

En cuanto al sabor, la Asociación Mexicana de Restaurantes señala que destaca por su toque salino y ligeramente metálico, mientras que su textura es carnosa y suculenta. Entre los platillos más reconocidos se encuentran los ostiones a la Rockefeller, ostiones a la parrilla y ostiones fritos.

Los ostiones tienen conchas rugosas y son ricos en omega 3 y proteínas. Foto: Freepik

Almejas

De concha circular y lisa, estas habitan en aguas de río y en mares poco profundos, enterradas en la arena. Larousse Cocina explica que su tamaño puede variar dependiendo del tipo; por ejemplo, las del Mediterráneo suelen medir como máximo 5 centímetros, tienen una concha delgada y de color gris, mientras que las de origen mexicano miden entre 6 y 10 centímetros, y sus conchas suelen ser de color ocre o café.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México agrega que destacan por su alto contenido en minerales y vitaminas, siendo recomendadas para reforzar el sistema inmune. No obstante, sugiere no consumir aquellas que, al momento de la cocción, no se hayan abierto tras tres minutos de preparación.

Por su parte, Larousse recomienda, antes de prepararlas, lavarlas con un cepillo de cerdas duras y desechar las que tengan la concha rota. En cuanto al sabor, se describe como dulce y suave, con una carne tierna pero ligeramente elástica.

Los platillos más populares son: sopa de almejas (clam chowder), almejas al vino blanco y almejas al ajillo.

Las almejas deben desecharse si no se abren tras tres minutos de cocción. Foto: Freepik

Ostra

Las ostras, por su parte, tienen la concha irregular y una valva más grande que la otra. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) las describe como un alimento muy rico en zinc, omega 3, calcio e hierro, además de destacar que se alimentan mediante branquias. También señala que su hábitat natural se encuentra a más de 30 metros de profundidad, en grandes bancos ubicados en zonas de marea de aguas saladas templadas.

No se recomienda consumirlas crudas. Su sabor es descrito por la Asociación Mexicana de Restaurantes como “salino y muy mineral, con notas dulces en algunos momentos”. Su textura, por otro lado, es viscosa y firme.

Los platillos más reconocidos que las incluyen como ingrediente son la paella, el po'boy de ostras y la piccata de ostras.

Este tradicional platillo español suele llevar mariscos como las ostras, mezclados con arroz y especias. Foto; Freepik

Mejillones

Larousse Cocina explica que los mejillones son aquellos de “concha oblonga, delgada y finamente estriada, de color azul más o menos oscuro, café o negra”. De bordes irregulares y tamaño pequeño, suelen encontrarse agrupados en las proximidades de las costas.

De sabor dulce y mineral, con una carne levemente firme, son ricos en ácidos grasos omega-3, hierro, yodo y zinc. Larousse Cocina advierte que estos moluscos suelen venderse vivos, por lo que es necesario asegurarse de que estén bien cerrados y húmedos.

Los platillos más reconocidos son los mejillones al vapor estilo belga, mejillones a la marinera y mejillones al vino blanco.

Disfruta de estos deliciosos productos del mar siguiendo siempre las recomendaciones de consumo y tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos de intoxicación, asegurando así una experiencia culinaria saludable.

Los mejillones se venden vivos; es importante que estén cerrados y húmedos. Foto: Unsplash

Leer también Beneficios del tomate mexicano al que Trump quiere imponer aranceles

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters