¿Traes antojo de una gordita, pero sientes que es demasiada grasa? ¡Tenemos la solución! Hoy en Menú, te enseñamos a hacer gorditas sin aceite en la freidora de aire. Además de sano, también muy fácil y rápido. ¡Toma nota!

¿Cocinar en freidora de aire es más sano?

Si eres alguien que disfruta de la comida frita por la textura “crunchy” y la practicidad de muchos de estos platillos, es posible que seas consciente de que el consumo de alimentos fritos en gran cantidad no es para nada saludable.

Sin embargo, gracias a la tecnología, no es necesario decirles adiós a las papas fritas, los nuggets, o las gorditas... ¡Así es! Los antojitos también pueden ser más saludables.

Health Celeveland Clinic dice que cocinar usando freidoras de aire es más sano porque eliminas los aceites añadidos. Es decir, tu comida no tiene grasas extra.

Foto: Generada por AI.

Sin embargo, debes tener en cuenta que una feidora de aire no va a replicar a la perfección el sabor de la comida frita en aceite. ¡Pero la textura es muy parecida!

La dietista Julia Zumpano explica que las freidoras de aire funcionan como un mini horno de convección que sopla aire caliente en la canasta que contiene la comida de modo que el exterior se cocina de forma crujiente, mientras que el interior se mantiene hidratado y suave.

¿Cómo hacer gorditas sin aceite en freidora de aire?

Y para que no te mate la curiosidad, aquí te dejamos una receta de gorditas de chicharrón prensado sin aceite en freidora de aire que tienes que probar sí o sí. Aquí te dejamos el paso a paso con los mejores tips de Comiendo con Lau y A Beaner on the Frontier.

Ingredientes

Para las gorditas

2 tazas de harina de maíz nixtamalizado

2 cucharadas de harina blanca común

½ cucharadita de sal

1 ½ tazas de agua tibia

2 tazas de chicharrón prensado (o el relleno de tu preferencia)

Para servir

Cebolla picada en cubitos pequeños

Queso fresco rallado

Crema

Lechuga rallada

La salsa de tu preferencia

Foto: Flickr.

Preparación

Para hacer la masa

En un bowl grande, mezcla las harinas, la sal, y mezcla bien. Añade agua poco a poco y amasa hasta lograr una bola de masa suave y sin grumos.

Separa tu masa en ocho bolitas de tamaños similares y reserva.

Para hacer las gorditas

Pon a calentar u comal a fuego medio alto.

Con ayuda de una prensa para tortillas, o a mano, extiende las bolitas de masa en discos de 9 cm de diámetro con un 1 cm de grosor.

Cóloca cada disco de masa sobre el comal y deja que se cocinen 5 minutos por cada lado, para que el centro no quede crudo.

Aunque es enteramente opcional, este es el momento en el que algunas personas fríen en aceite sus gorditas. Para hacerlo con freidora de aire, solo pon las gorditas en la canasta dejando suficiente espacio entre ellas (puedes cocinar dos o tres a la vez) y configura tu freidora a 320 F° (160 C°) por 8 minutos. Una vez que pasen los primeros 4 minutos, recuerda dar la vuelta a tus gorditas, para que se cocinen de manera uniforme.

En cuanto estén listas, deja enfriar unos minutos y luego, cuando aún estén tibias, corta por un lado casi hasta llegar al otro extremo y rellena con todos los ingredientes “para servir” al gusto.

¡Disfruta!

Foto: Generada por AI.

¿Listo para hacer tus gorditas con freidora de aire?

