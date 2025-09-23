Los elotes son todo un clásico de la comida callejera mexicana y la gastronomía en general; y claro que todos disfrutamos de un deliciosos elote preparado.

Claro que nadie nace siendo experto en todo y hay quienes no saben hacerlos. Hoy en Menú, te tenemos la solución; te enseñamos a cocer elotes para que disfrutes de este favorito mexicano desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué son los elotes preparados?

Si no los conoces o no los has probado, te los presentamos tal y como los describe Pati Jinich: "Un elote cocido en un palito de madera, untado con mantequilla y mayonesa, cubierto con queso fresco desmoronado, espolvoreado con chile en polvo, usualmente chile piquín, sal y jugo de limón".

Esta es una de las formas más simples de comer elotes, pero es la más popular en México, pues en casi cualquier lado es posible encontrar un "puesto de elotes".

Leer también: Cómo cocer los elotes más rápido para ahorrar gas

¿Cómo cocer elotes?

Hay muchas formas de hacer elotes, hay quienes los disfrutan asados o hervidos, y aquí te dejamos los tips de Pati Jinich para hacerlos de ambas formas. ¡Puedes elegir la que más te guste!

Ingredientes

6 elotes frescos, lavados y sin hojas

Mantequilla sin sal al gusto

Mantequilla al gusto

1 taza de queso cotija o fresco rallado

1 limón o al gusto

Sal al gusto

Chile piquín molido o una mezcla de chiles al gusto

Foto: Unsplash.

Preparación

Para preparar los elotes, puedes asarlos o hervirlos. Para asarlos, unta un poco de aceite en el maíz y ásalos a fuego medio, y deja que se tuesten ligeramente. Voltea los elotes cada 3 minutos, hasta que todos estén listos, de unos 9 a 12 minutos en total. Retira.

También puedes cocerlos en agua hirviendo hasta que estén suaves, menos de 10 minutos.

Una vez cocidos, ponlos en palitos de madera o soportes para elotes y prepáralos a tu antojo.

Leer también: Cuáles son las propiedades curativas del agua de pelo de elote

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters