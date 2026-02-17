El Poliforum Siqueiros fue el recinto en el que se llevó a cabo la entrega de medallas no solo de la 9 edición del México Selection by CMB, llevado a cabo en Chihuahua en noviembre del año pasado, sino también de la 27 edición del Spirit Selection by CMB, celebrado en Jalisco el pasado 2025. Asimismo, Carlos Borboa, presidente del México Selection y maestro de ceremonia, sorprendió a los asistentes con un anuncio que, en sus palabras, “ya llevaba tiempo cocinándose en México”.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de personalidades como: Perla Ealy Díaz, directora de Suplementos de El Universal; Fernanda Martínez Acés, directora de Marketing de Audi México; Baudouin Havaux, presidente del Consurso Mundial de Bruselas; Ebrard Gómez Gallegos, secretario de Turismo del estado de Chihuahua; María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad del estado de Guanajuato; Patrick Hermann, excelentísimo embajador del Reino de Bélgica en México.

Las medallas del 27 Spirit Selection by CMB

La velada dio inicio referenciando a los ganadores de la edición 27 del Spirit Selection by CMb, el campeonato internacional de bebidas espirituosas celebrado en Jalisco el pasado 2025.

Borboa a gradeció la participación de las autoridades gubernamentales del estado de Jalisco, así como a las ciudades de Guadalajara, Tequila y Puerto Vallarta, “por permitirnos dar visibilidad a las dos grandes bebidas con denominación de origen del estado, por supuesto, al tequila y la raicilla”.

Para esta selección de ganadores se contó con la participación de 140 jueces internacionales, provenientes de 45 países, que evaluaron 1,598 espirituosos en total. La entrega de medallas se llevó a cabo con la colaboración de Erika Ruan, gerente de Relaciones Públicas y Comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Se premió a productores independientes y aquellos pertenecientes a asociaciones como CONCAEM, Mujeres del Mezcal y Secretarías Gubernamentales del Estado de Puebla.

El premio más importante de la noche, sin embargo, fue “una gran revelación mundial”. El mejor destilado a nivel internacional del Spirit Selection de más de 2,900 productos de todo el mundo, es del estado de Puebla; el Mezcalito de mi Corazón Papalometl. Recibió Gran medalla de oro y una puntuación de cien puntos sobre cien.

La nueva Guía Universal de Vinos Mexicanos 2025

Previo a la entrega de medallas del México Selection by CMB, fue presentada la Guía Universal de Vinos Mexicanos 2025, misma que, en colaboración con el concurso, recopila todas las etiquetas ganadoras en las categorías de vinos, espirituosos, y, por primera vez, cervezas e hidromieles.

“Estos reconocimientos simbolizan el rigor, la dedicación y la pasión de comunidades, instituciones, maestros destiladores, cerveceros y todos quienes trabajan día con día para elevar la calidad de nuestros productos a nuestras tradiciones gastronómicas”, mencionó Perla Ealy Díaz, directora de Suplementos de El Universal.

Foto: Esteban Torreblanca / El Universal.

“Este certamen no sería posible sin la visión y la confianza de CMB, tanto de sus estándares de evaluación como de los productores mexicanos creadores de grandes sueños. Para nosotros, El Universal, es un gran privilegio acompañar este viaje que transforma prácticas ancestrales en reconocimiento global y convertir en historia, a través de la publicación que hay hoy en el frente de los mexicanos, cada uno de los nombres de las etiquetas ganadoras que hoy celebramos”, finalizó Ealy.

Entrega de Medallas del México Selection by CMB 2025

“Para potenciar el vino mexicano, las bebidas espirituosas, las bebidas destiladas, la cerveza artesanal y, por supuesto, la calidad de todos los productos mexicanos, de norte a sur; en noviembre, tuvimos el honor de recibir a todos los jueces internacionales, productores, comunicadores y líderes de la industria del vino, los espirituosos y la cerveza artesanal,” declaró Borboa, antes de dar paso a la entrega de medallas.

“Durante esta semana vimos mucho más que una competencia. Tuvimos un encuentro de talento, de conocimiento y de pasión por las bebidas que representan lo mejor del vino y los destilados en México [...] Cada reconocimiento representa años de trabajo, tiempo y amor por la tierra. Las medallas no son casualidad, son el resultado de presión, de lucha y compromiso de cada uno de los participantes”.

Cabe mencionar que este año, el estado de Chihuahua estableció un récord para el México Selection by CMB, al recibir un total de 34 preseas.

La entrega de medallas dio inicio celebrando la reciente integración de cervezas e hidromieles al concurso. Se procedió entonces a reconocer a todos los destilados y espirituosos premiados.

Esta segunda fase del México Selection by CMB, presentada por Audi, se vio marcada por dos momentos clave para la industria de destilados mexicanos: la celebración de la recientemente reconocida D.O. de mezcal del Estado de México y el reconocimiento a colectivos dirigidos por mujeres como la Asociación de Mujeres del Maguey y Mezcal, productoras de muchos de los destilados premiados en esta edición.

Y como las etiquetas no se quedan atrás, este año Grupo Mayapack se incorporó como colaborador de México Selection y ofreció un rebranding completo a uno de los productos ganadores. El elegido fue Mezcal El Cabildo, en cuyo relanzamiento trabajaron durante casi dos meses.

Siguiendo esta línea, la etiqueta de vinos y bebidas espirituosas más relevante en diseño recibió el premio especial 2026 a la mejor etiqueta adherible del México Selection by CVV, Premio Nacional de las Artes Gráficas, otorgado a Joya de Tierra Caliente Ancestral Cumpleana, medalla de oro de Mujeres de Paper y Mercad de México.

Finalmente, para cerrar la entrega de medallas a vinos, se dio a conocer la vinícola más premiada y, para sorpresa de pocos, por noveno año consecutivo El Cielo se llevó a casa 13 medallas en total.

Gala Internacional CMB en México

Finalmente, la sorpresa de este año fue que, por primera vez en los 34 años del Concurso Mundial de Bruselas, se organizará una gala que reunirá a todos los grandes ganadores internacionales de vinos y bebidas espirituosas en una sola ceremonia. La CMB Gala 2026 y 2027 se celebrará en México, específicamente en el estado de Guanajuato, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Foto: Esteban Torreblanca / El Universal.

“Será una noche llena de sorpresas”, adelantaron los organizadores, al explicar que no solo se entregarán Grandes Medallas de Oro, sino también premios como Proyecto Vinícola del Año a Nivel Internacional, Enólogo Joven a Nivel Internacional y Mujer Más Representativa de la Industria del Vino y las Bebidas Espirituosas.

Uno de los anuncios más relevantes fue que, además de la premiación, se realizará una degustación especial donde los asistentes podrán probar los vinos y bebidas espirituosas ganadores. “Regularmente en un Concurso Mundial de Bruselas simplemente uno queda como espectador, pero no puedes vivir la experiencia”, señalaron. En esta edición, productores, mediadores, consumidores y público en general podrán acercarse a etiquetas que suelen agotarse rápidamente tras recibir estos reconocimientos.

Autoridades de Guanajuato celebraron la designación como sede de este nuevo proyecto internacional. “Qué honor ser de México, qué honor ser de Guanajuato y recibir este gran evento”, expresaron, destacando el trabajo de más de 15 años que el estado ha realizado para consolidar su industria vitivinícola.

La gala marcará un momento histórico tanto para el concurso como para México, que volverá a colocarse en el mapa internacional del vino como anfitrión de los mejores productores del mundo.

