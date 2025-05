¿Te has preguntado cómo es que aprendes de remedios o bebidas? El té parece haber pasado de ser una preparación con base en recetas tradicionales o familiares, a un símbolo de status y estética en las redes sociales.

Las plataformas digitales han impulsado el consumo de té al mostrar no sólo sus beneficios para la salud, sino su potencial para crear una experiencia visualmente atractiva

Durante mucho tiempo, el té fue relegado al rincón de lo medicinal: una bebida casi exclusiva para aliviar los malestares recomendada por abuelos y padres. Sin embargo, esta percepción ha cambiado en la última década. Uno de los principales responsables ha sido el fenómeno de las redes sociales.

Plataformas como Instagram, TikTok e incluso Pinterest han reinventado la imagen del té para transformarlo en un símbolo de bienestar, estilo y creatividad.

"Se está rompiendo mucho la idea de que el té es aburrido, que es para adultos mayores o para cuando estás enfermo", afirma Rebeca Acuña, sommelier de té mexicana y directora general de Catalina, casa del té fundada junto a su mamá Norma Gomez hace cinco años.

Entre esta tendencia, el matcha ha sido el protagonista al construir una imagen que mezcla salud, atractivo visual e interacción digital.

Matcha, el favorito entre los usuarios digitales

El matcha se ha convertido en uno de los principales representantes de la popularidad del té entre las generaciones más jóvenes. De acuerdo con la organización AARP, se trata de un polvo de té verde concentrado y elaborado a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis.

“Es súper instagrameable y aesthetic”, explica la sommelier. “Como es un polvo, se puede usar en panadería, pastelería, bebidas o tomarlo en un asunto muy espiritual. Es muy versátil”, enfatiza.

Instagram y TikTok han posicionado su imagen como elemento estético y fotogénico sin dejar de lado su potencial para mejorar la salud y el bienestar. De acuerdo con la Universidad de Harvard, el matcha tiene antioxidantes y polifenoles que proporcionan beneficios antiinflamatorios y digestivos. Además, contiene cafeína y L-teanina, un aminoácido asociado a la concentración.

“El matcha tiene un aminoácido llamado L-teanina, que ayuda a dosificar la cafeína en el cuerpo”, explica. Además, lo recomienda como una alternativa saludable al café, pues no genera picos abruptos de energía ni caídas bruscas.

Sin embargo, el impacto de las redes sociales en la popularidad del matcha también ha generado críticas, como su sobreexplotación comercial o la difusión de información no verificada sobre sus propiedades.

Japón produjo 4176 toneladas de matcha en 2023, casi el triple de las 1471 de 2010, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de ese país. Desde los últimos cinco años, exporta más de la mitad del matcha que produce. Este aumento exponencial es parte de los cambios en su consumo, pues dejó de ser un elemento de ceremonias tradicionales locales hasta convertirse en un ingrediente popular en las cocinas extranjeras.

Más que una moda

Más allá de la apariencia atractiva del té, la directora general de Catalina considera que la mayoría lo prefiere por su utilidad para la salud y el bienestar, especialmente por la tendencia a saber “qué está consumiendo y qué beneficio va a tener” por ello.

Este enfoque funcional va más allá de su uso como remedio medicinal, sino que ha coincidido con el auge del wellness. El 46 % de los consumidores identificó el bienestar físico o mental como una de sus principales prioridades en 2023, según el informe “Perspectivas del Consumidor 2023” de NielsenIQ.

Ante dicha tendencia, la consultora identifica un aumento en las bebidas que favorecen la salud, especialmente que contribuyen a una “mejor digestión, mayores niveles de energía y reducción del estrés”.

No todo es positivo en esta nueva era del té. La sommelier advierte que las redes sociales pueden ser un "arma de doble filo". Las expectativas que generan las plataformas digitales afectan el consumo. Comúnmente sucede con el sabor y lo atribuye al auge de bebidas listas para tomar (ready to drink) con té, pero altamente azucaradas y con saborizantes artificiales.

Esta desconexión entre el té tradicional y sus versiones comerciales puede llevar a desinformación sobre lo que realmente es el té. “En México le decimos ‘té’ a todo lo que infundimos en agua caliente. Pero no: es todo lo que viene de la planta Camellia sinensis, y de ahí se derivan seis variedades: blanco, verde, amarillo, oolong, rojo y negro”, explica.

Para la especialista, es importante “saber qué te estás tomando” y romper la idea de que es una bebida simple o sin carácter. “Mucha gente piensa que es menos gourmet que el café o el vino, pero el mundo del té es exactamente lo mismo”, enfatiza.

Además del sabor, los consumidores buscan sostenibilidad. En el mercado de las bebidas, la preocupación por el consumo consciente y el impacto ambiental han cobrado relevancia, de acuerdo con NielsenIQ.

El té como hábito, no como cura

A pesar del entusiasmo digital y posicionamiento en el wellness, la sommelier hace una aclaración importante: el té no es una cura milagrosa. “Lo que dice una de mis maestras chinas es: ‘El hábito de tomar té no te va a enfermar, pero una vez que pasa, el té no te va a curar’. Es un buen hábito para fortalecer el cuerpo”, pero enfatiza que no es un remedio mágico.

Sugiere ver al té como parte de un estilo de vida más consciente, no solo como tendencia pasajera. Considera que se trata de un mundo completamente versátil que se debe explorar, pues se ha democratizado hasta adaptarse a todo tipo de gustos.

