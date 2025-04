Tulum es mucho más que un destino vacacional, es un sitio con abundante gastronomía. En medio de la selva, esconde varios restaurantes en los que puedes disfrutar una deliciosa cena con cocina de autor.

Tal es el caso de Arca que, ademas de su entorno único, ofrece platillos auténticos y que mezclan la riqueza de los alimentos que se producen en la región. En Menú te damos las razones por las que deberías visitarlo.

Arca, un restaurante "farm to table" de Tulum. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cómo es el restaurante Arca de Tulum?

"Arca, un lugar que encierra todo", es una manera breve y eficiente de describir el concepto de este restaurante y bar. La cocina es al fuego, por lo que los alimentos adquieren un sabor y una textura inigualable, gracias a la expansión del calor.

El chef ejecutivo es José Luis Hinostroza, quien desde pequeño se vio influenciado por el movimiento "farm to table". Dicho concepto culinario se basa en el uso de productos frescos y de temporada dentro de la cocina, siempre adaptándolos a su toque personal.

El menú de Arca varía cada temporada. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

"Su menú basado reúne los sabores audaces y explosivos de México, ejecutando una experiencia gastronómica informal con la técnica y el conocimiento de un chef que ha pasado los últimos diez años trabajando en algunas de las mejores cocinas del mundo", indica Arca.

Los platillos son una explosión de sabores; la carta es bastante amplia e incluye opciones elaboradas con mariscos, pescados, carne de venado, puerco y res. Entre tantos platillos es imposible elegir uno solo, pero aquí te enlistamos los imperdibles:

Taco de cangrejo de caparazón suave: servido con tempura de amaranto y mezcal, emulsión de hoja santa, salsa de habanero fermentado y xoconostle.

fermentado y xoconostle. Médula ósea: asada en horno de leña, glaseado de tamarindo y pasilla, masa madre de pulque a la parrilla y salsa serrana.

y salsa serrana. Langostinos de Campeche braseados: acompañados de aceite de chile morita, vinagre de plátano , salsa de chile manzano y tortillas de harina.

, salsa de chile manzano y tortillas de harina. Lubina curada y ahumada: chicharrón de piel de pescado y aguachile de algas con limoncillo.

Arca mezcla sabores explosivos en sus platillos. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

De igual manera, Arca ofrece un menú degustación del chef en las que se añaden opciones como ceviche de erizo y vieira, tostada de terrina de pulpo a la parrilla, flautas de centolla, chicharrón de cochinillo y marquesitas con queso de cabra y coco.

Debido a su concepto, el menú de Arca cambia cada temporada, pero siempre mantienen un equilibrio en los platillos.

Arca se encuentra "escondido" sobre la zona hotelera de Tulum. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Qué beber en el bar de Arca de Tulum?

En el bar de Arca también abunda la mixología. El equipo de sommeliers puede sugerirte un par de cocteles o, si lo prefieres, guiarte en un maridaje; tienen tragos clásicos, aunque vale la pena probar los de la casa:

Rosalina: Vodka Ketel One, vermut de limoncillo, licor 43 y Peychaud's Bitters .

. Jardín verde: Ginebra Condesa (producida en la Ciudad de México), St. Germain, pulque con infusión de Limoncillo, hoja santa Bitter, lima y aceite de hoja de Aguacate.

El Solar: Mezcal Union Joven, jamaica, chipotle, piloncillo, jugo de lima y sal de chapulín en los bordes.

en los bordes. Ponche de ron: Ron Flor de Caña 12 Años, jerez fino, jarabe de Ponche, amargo de Mandarina y mole.

La selección del menú le ha valido a Arca múltiples distinciones: ocupó el lugar 37 en la lista Latin America's 50 Best Restaurants 2022, el puesto 37 en los North America's 50 Best Bars 2024 y fue el número 32 en los Latin America's 50 Best Restaurants 2024.

Asimismo, cuenta con una recomendación de la Guía Michelin. "No te dejes engañar por su ubicación en una transitada carretera en la parte turística de la ciudad: Arca es un lugar de visita obligada", señala.

¿Te gustaría visitarlo? Realiza la reservación de tu cena en el portal de Arca, ya que solo hay tres horarios de visita.

Dirección: Carr. Tulum-Boca Paila km 7.6, Tulum Beach, 77780, Quintana Roo.

Horario: Abre todos los días a partir de las 17:00 horas.





