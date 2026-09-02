Los aromas, la maquinaria y las mejores cosechas de nuestro país se preparan para tomar nuevamente la capital.

La Expo Café 2026 celebra su edición número 29 en la Ciudad de México, consolidándose como el encuentro más relevante para promover el consumo de café de calidad, conectar con la industria e impulsar nuevos negocios.

Tras reunir a más de 25 mil visitantes y 300 expositores el año pasado, el World Trade Center (WTC) vuelve a abrir sus puertas a amantes del buen café, baristas, tostadores, restauranteros y emprendedores.

Te compartimos la guía completa con fechas, precios, oferta educativa y las reglas de acceso que debes conocer si planeas asistir a esta gran fiesta cafetalera.

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Fechas, horarios y sede de Expo Café 2026

El encuentro se llevará a cabo durante tres días consecutivos, con una oferta que abarca desde insumos, mobiliario y máquinas vending, hasta franquicias, repostería y accesorios:

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Fechas : Del jueves 3 al sábado 5 de septiembre de 2026.

: Del jueves 3 al sábado 5 de septiembre de 2026. Horario : De 11:00 a 20:00 hrs.

: De 11:00 a 20:00 hrs. Sede : World Trade Center (WTC) Salones Maya 1, 2 y 3 y Pepsi Center.

: World Trade Center (WTC) Salones Maya 1, 2 y 3 y Pepsi Center. Dirección: Filadelfia 40, Nápoles, Benito Juárez, 03810, CDMX.

Aviso importante sobre el acceso:

Por políticas del evento, la Expo Café es un evento exclusivo para mayores de 18 años, por lo que no permitirán el ingreso de menores de edad, niños y el uso de carriolas.

Costos de los boletos y cómo registrarte a Expo Café 2026

El boleto de entrada a la exposición te permite acceder a la zona de stands, pabellones de productores, lanzamientos y áreas de degustaión. Los costos de los accesos se dividen de la siguiente manera:

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Pre-registro en línea : $230 MXN por persona (por día).

: $230 MXN por persona (por día). Venta en taquilla: $270 MXN por persona (por día).

Para asegurar tu lugar aprovechando el precio preferencial, debes ingresar al sitio oficial del evento (expocafe.mx), llenar el formulario con tus datos de contacto y seleccionar el día de tu visita. El pago puedes hacerlo mediante tarjeta de crédito o débito y recibirás tu gafete digital directamente en tu email.

Experiencias, talleres y el Premio Sabor 2026

Expo Café no solo es un espacio de exhibición comercial, sino también una plataforma de capacitación y tendencias a través de distintas actividades:

Talleres prácticos : enfocados en técnicas de extracción, arte latte, barismo, mundo del matcha, bebidas en tendencia y claves para iniciar tu propia cafetería.

: enfocados en técnicas de extracción, arte latte, barismo, mundo del matcha, bebidas en tendencia y claves para iniciar tu propia cafetería. Programa de conferencias : sobre cómo evitar mermas, selección de equipos, costeo de menús, incorporación legal de bebidas alcohólicas, rentabilidad y desarrollo de marca.

: sobre cómo evitar mermas, selección de equipos, costeo de menús, incorporación legal de bebidas alcohólicas, rentabilidad y desarrollo de marca. The Illusion Room : un foro interactivo de demostraciones, catas e innovaciones donde las marcas presentan sus lanzamientos del año.

: un foro interactivo de demostraciones, catas e innovaciones donde las marcas presentan sus lanzamientos del año. Premio Sabor Expo Café 2026: el certamen que reconoce y otorga un espacio estelar a los mejores cafés en grano (mezclas y de origen) presentes en el mercado mexicano.

El certamen Premio Sabor Expo Café 2026 reconocerá las mejores mezclas y cafés de origen en grano presentados durante el evento en el WTC. Foto: Cortesía Expo Café.

¿Cómo llegar al WTC de la CDMX?

Ubicado en una de las zonas con mayor conectividad de la ciudad, el World Trade Center cuenta con diversas opciones de transporte público y estacionamiento:

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En metrobús (Línea 1) : es la vía más rápida. La estación más cercana es Poliforum, ubicada a unos pasos del acceso principal sobre Avenida Insurgentes Sur.

: es la vía más rápida. La estación más cercana es Poliforum, ubicada a unos pasos del acceso principal sobre Avenida Insurgentes Sur. En metro : las estaciones más próximas son Chilpancingo (Línea 9) o Etiopía/Plaza de la Transparencia (Línea 3); desde cualquiera de ellas puedes tomar un taxi, camión o transbordar al metrobús.

: las estaciones más próximas son Chilpancingo (Línea 9) o Etiopía/Plaza de la Transparencia (Línea 3); desde cualquiera de ellas puedes tomar un taxi, camión o transbordar al metrobús. En vehículo particular: el complejo WTC cuenta con estacionamiento subterráneo pagado por hora con acceso por la calle de Filadelfia o Montecito.

Ya sea que busques el grano perfecto para tu hogar, capacitación para perfeccionar tus técnicas o los insumos para llevar tu negocio al siguiente nivel, la Expo Café 2026 promete ser una experiencia inolvidable. ¡Prepara tus sentidos!

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