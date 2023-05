En Menú te contamos sobre 9 chefs que son mamás y que, al contrario de lo que muchos creen, han logrado tener una carrera exitosa en la profesión culinaria.

Ana Martorell

La chef Ana Martorell es una representante de la gastronomía mexicana a los ojos del mundo. Su pasión por los ingredientes y sabores de México la ha llevado a abrir y dirigir conceptos gastronómicos como su restaurante Aida, OXA Cocina Única y El Contenedor AM, un espacio que funciona como laboratorio de cocina.

Es madre de dos hijos y autora de dos libros de gastronomía: “De negro a rosa” y “La verdad a través del mole”.





Elena Reygadas

Es propietaria del restaurante Rosetta, Lardo, Café Nin, Bella Aurora, Lardo Pizzería y dos panaderías. Rosetta se encuentra en el lugar 60 en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2022 y en el puesto 37 en The Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Recientemente fue nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2023, galardón que se une al reconocimiento Veuve Clicquot a la Mejor Chef Femenina de América Latina 2014.

Siempre está en busca de balancear su exitosa vida profesional con la vida personal, pues es madre de dos hijas con quienes intenta pasar el mayor tiempo posible.





Mariana Guadarrama

La chef Mariana Guadarrama fundó banquetes Kucen donde se dedica a crear experiencias culinarias únicas para eventos. Es también chef ejecutiva del restaurante Los Panchos, un restaurante de comida mexicana con una tradición de más de 75 años. A la par de su carrera cría a sus hijos, en busca de siempre encontrar el espacio para triunfar en lo familiar y lo profesional.





Claudette Zepeda

La chef originaria de Jalisco, ganó la competencia culinaria Chef’s Plate 9 y es chef de desarrollo de cuatro nuevos restaurantes en San Diego del grupo Rise and Shine.

Es hija de migrantes y madre de dos hijos, orgullo que le da el impulso para conquistar nuevas metas profesionales como su reciente participación dentro del programa de televisión Iron Chef México.

Mónica Patiño

Mónica Patiño es un ícono de la gastronomía mexicana, su formación le permitió abrir conceptos culinarios importantes, entre ellos, los más recientes son Casa Virginia y Delirio, donde trabaja con su hija Micaela. Sus cuatro hijos llegaron a su vida al mismo tiempo que muchos retos profesionales. Mónica ha publicado libros y aparecido en numerosos programas de televisión.

Fer Covarrubias

Chef repostera co-fundadora de La Postrería, quien se formó dentro de las mejores cocinas del mundo. Ha participado en eventos gastronómicos como Morelia en Boca, Vallarta Gastronómica, entre otros. Como ella lo indica, es madre de tiempo completo y chef de medio tiempo.





Olga Cabrera

La chef Olga Cabrera es hija y nieta de panaderas y comerciantes. Hoy es madre de cuatro hijos, a los cuales crió con la bondad de la cocina tradicional. Gracias a su sazón y perseverancia fundó los proyectos culinarios Tierra del Sol, Comedor Tierra del Sol, Masea Trigo y Maíz, y La Atoleria Masea.





Carmen Ramírez "Titita"

Originaria de Xalapa, Veracruz, “Titita” dirige un batallón de familia a la cual introdujo al negocio familiar. Además de tener El Bajío, restaurante que nació en la avenida Cuitláhuac y mantenerlo de manera exitosa durante los últimos 50 años, en el 2022 abrió Carmen, en Nueva York, un lugar dedicado a la cocina casera tradicional.









Zahie Tellez

La chef Zahie cocina desde pequeña, en la gastronomía, los aromas y sabores, encontró su pasión. Después de su formación culinaria, trabajó en restaurantes para después llegar a la televisión como conductora de programas gastronómicos. Es madre de un pequeño, al cual educa mientras va por el mundo cumpliendo sueños y metas, como el libro que está escribiendo y que espera pronto vea la luz.

