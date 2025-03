El vermouth es un tipo de vino fortificado aromatizado con especias, como el ajenjo, del cual, deriva su nombre en alemán, "wermut". Su uso como aperitivo ha popularizado el consumo de esta bebida en bares y restaurantes con una movida internacional y de autor.

Cada 21 de marzo, se festeja el Día del Vermouth, para celebrar la iniciativa del italiano Giancarlo Mancino, así como su promoción en todo el mundo. Por eso, esta vez, en Menú, te contamos de algunos bares y restaurantes en la CDMX para tomar cocktails con Vermouth Carpano, uno de los más usados por bartenders reconocidos internacionalmente.

Bares para tomar un vermouth

Bar Mauro

Bar Mauro. Foto: cortesía

En este bar, los hermanos Ricardo y Yayo Nava, de Orizaba, Veracruz, rinden homenaje a su abuelo Mauro. Se trata de un local de que te transporta hasta Milán, Italia, durante la época de los setentas. Aquí sirven el "Sbagliato bianco", preparado con Carpano Bianco, Carpano Dry, aperitivo bianco, cáscaras de lima, prosecco y bitters de pino.

Dirección: Tabasco 149, colonia Roma Norte

Foma (Form + Matter)

Form + Matter. Foto: cortesía

FOMA, "Form + Matter", es un cocktail bar fundado por el estadounidense Po Tsai y los mexicanos José Olivas y David Rocha, que repiensan la forma y la materia, al fusionar culturas y sabores para ofrecer una experiencia mixológica de primera. Ellos sirven su trago icónico "Good sex" con Carpano Bianco, ginebra London dry, aceite de oliva, aceite de chile y salmuera.

Dirección: San Luis Potosí 37, colonia Roma Norte

Bar Paricuta

Bar Paricuta. Foto: cortesía

Bar Paricuta es un speakeasy inspirado en Maison Paricuta, la marca mexicana de sombreros artesanales. Dirigido por Christian Haruki, el espacio fusiona la elegancia atemporal de los años 20 con la irrelevancia chic de los años 80. Prueba el "Capello" con Carpano Bianco, tequila reposado y bitters de naranja y durazno.

Dirección: Tonalá 15, colonia Roma Norte

Chow Chow House

Chow Chow House. Foto: cortesía

Chow Chow House es un cocktail bar de reciente apertura, con una propuesta gastronómica sinoamericana que acompaña la coctelería en torno a tres ejes: destilados mexicanos, ingredientes asiáticos y fermentos artesanales hechos en casa. Si se te antoja un vermouth, prueba el "Carpano colado" con Carpano Dry, pox, coco, vino de piña hecho en casa y espuma de Punt e Mes.

Dirección: Avenida Chapultepec 403, colonia Juárez

Gamal Cocktail Bar

Gamal Cocktail Bar. Foto: cortesía

Gamal "camello" en hebreo, una lengua proveniente de Medio Oriente como el lugar que inspira este cocktail bar diseñado como tienda beduina por la reconocida bartender Claudia Cabrera. Lo lidera Jimena Alva, en la barra, y el chef Chris Gómez, en la cocina. Sirven un "Negroni pandan" con Punt e Mes con pandan, Carpano Botanic Bitters, Carpano Classico, aperitivo y galleta de anís.

Dirección: Amsterdam 53, colonia Condesa

Kaito Del Valle

Kaito Del Valle. Foto: cortesía

Inspirado en la cultura japonesa como un izakaya (cantina) Kaito, el primer cocktail bar operado completamente por mujeres en Latinoamérica, está liderado por Claudia Cabrera con una propuesta de coctelería creativa y divertida. Prueba el "Pequeño saltamontes" RTD (Ready to Drink) con Punt e Mes, mezcal espadin, shochu de camote, cordial de betabel y chapulines, y solución cítrica.

Dirección: Enrique Pestalozzi 1238, colonia Del Valle

Rubí Wine & Cocktails

Rubí Wine & Cocktails. Foto: cortesía

Conceptualizado por el cubano Daniel Ortega, liderado por el argentino “el Loko” Sebastián Colasso y con la mexicana Izzy Ortega, Rubí Wine & Cocktails, es un espacio donde la coctelería y los vinos se encuentran para una experiencia de day drinking con una vista única al Parque México. No te pierdas el "Ferroviario" Carpano Clásico, Fernet-Branca, soda y naranja.

Dirección: Avenida Sonora 189 C, Hipódromo

Shhh

Shhh. Foto: cortesía

Hermano Ninety Nine Records, una tienda de vinilos que divide en tres zonas: el listening room con un salón lleno de discos curados, libros de música, sistemas de audio y merch, y una barra roja diseñada con un propósito social. Con una selección de más de 9,000 vinilos disponibles y selectores in-house, y más de 20 cocteles de autor. Prueba el "Hit and quit it" con Carpano Bianco, ginebra London dry, aperitivo cítrico, aperitivo blanco y aperitivo de genciana.

Dirección: Amsterdam 53, colonia Condesa





Restaurantes para tomar un vermouth

Cueva

Cueva. Foto: cortesía

Se trata de una cocina a las brasas, que ofrece una selección de cortes prime con su parrilla de autor que imprime un toque de cabrón que distingue al lugar. También cuenta con una barra que prepara cocteles de autor. Ellos sirven un "Kaede" con Carpano Classico, ron añejo, maple de higo, clara de huevo y jugo de limón.

Dirección: Córdoba 49, colonia Roma Norte

Piazza Pasticcio

Piazza Pasticcio. Foto: cortesía

Piazza Pasticcio, es una celebración de la pasta elaborada diariamente en su pastificio (taller de pasta en español), en una casona de los años 30 en la colonia Juárez. El menú se inspira en las recetas tradicionales de las diversas regiones de Italia, la comunidad y los ingredientes locales de temporada. Para la coctelería, prueba el "Piacere" Carpano Bianco, amaro, aperitivo y prosecco.

Dirección: Praga 33, colonia Juárez

Taverna

Taverna. Foto: cortesía

El concepto se inspira en las clásicas tabernas del sur de Europa, que son puntos de reunión y disfrute entre amigos. El restaurante está enfocando en platos a la leña y al carbón; todo al asador, jugando con diferentes temperaturas, vegetales y proteínas. Su coctelería de autor es indispensable para probar el lugar, prueba el "Bambino" con Antica Formula, jerez amontillado y aperitivo.

Dirección: General Prim 34, colonia Juárez

