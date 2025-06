Zacatecas.- Al validar los cargos de la elección judicial local, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) anuló la designación de Francisco Enrique Pérez Compeán como magistrado por incumplir con el promedio de 8 en la licenciatura, sin embargo, a cinco candidatos electos para jueces locales que tampoco cumplían con las calificaciones requeridas, se optó por redondear la cifra para que éstos alcanzaran la calificación exigida por la normatividad.

En el caso de Francisco Enrique Pérez Compeán, el primer argumento para no otorgar la constancia de validez como magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial fue que no se cumplía con la paridad de género en dicho tribunal, por tanto, al revisar los requisitos de elegibilidad, detectaron que no cumplía con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura como se establecía en la convocatoria, ya que su calificación fue de 7.2 y por estar por debajo del 7.5, se optó por no redondear la calificación.

Por tanto, se determinó que era necesario realizar la modificación para cumplir con el principio de paridad de género y este cargo se otorgó a Celia Nayeli Juárez Castro, a quien la constancia de mayoría.

Validan elección de 5 jueces sin cumplir con el requisito de promedio en Zacatecas. Foto: Especial

Los otros casos que no cumplían con las calificaciones exigidas en la Constitución local y la Ley Electoral de Zacatecas que marca un promedio de 8 para la licenciatura y 9 en los estudios de posgrados, pero, Ana Luisa Ortiz Martínez en su certificado de licenciatura tuvo un promedio de 7.83; José Luis Francisco Esparza Castro, fue de 7.83; y Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez su promedio fue de 7.98; mientras que las calificaciones de maestría que no cumplían fueron la de Victoria Cabral Pinedo y René Saucedo Dévora, al registrar promedios de 8.6.

Al exponer esta situación, Juan Carlos Favela Ramírez, de la dirección de Asuntos Jurídicos del IEEZ, argumentó que debido a que todos son egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al revisar e interpretar los reglamentos de dicha institución educativa, donde se refiere que “las calificaciones finales deben expresarse en números enteros (…) para efectos de reconocimiento oficial”, por tanto, la autoridad electoral determinó que los anteriores casos superaban la calificación de 7.5 y podían subir a 8, así como los promedios de maestría estaban arriba de 8.5 y se redondearon a una calificación de 9.

Con esta situación, se evidenció que hubo serias omisiones de origen desde los Comités de Evaluación que propusieron a estos cuatro perfiles a jueces y magistrado, quienes aceptaron sus registros, pese a que no cumplían con todos los requisitos que exigían en la convocatoria para las candidaturas de la elección judicial local.

Elección judicial del 1 de junio. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En esta sesión, tras validar los resultados de la elección judicial, el Consejo General del IEEZ entregó constancias a los ganadores que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

Destacaron que se validaron los resultados de los 18 juzgados penales electos que quedaron integrados por 10 mujeres y ocho hombres, lo que representa una composición del 55.6% de mujeres y 44.4% de hombres.

