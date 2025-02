San Cristóbal de las Casas, Chis.- El excandidato del PRI al Senado, Willy Ochoa le escribió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para decirle que la designación del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, como cónsul general de México en Miami, representa una “amenaza real” a la “seguridad interna” de esa nación, por lo que pide “revisar minuciosamente” sus cartas credenciales.

En una misiva escrita en inglés, fechada el 6 de enero y notariada por Antonio López Aguirre, Willy Ochoa expresa su preocupación por la designación de Escandón Cadenas, porque según el priista, se abre “la posibilidad de otorgar inmunidad” y de “omisión y preocupante al crimen organizado”.

“Bajo la administración de Rutilio Escandón Cadenas, Chiapas se convirtió en una tierra sin ley, donde la migración masiva desbordó la seguridad del estado, desatando una crisis humanitaria sin precedentes”, dice Ochoa, sin aportar datos sobre el origen y consecuencias de los migrantes que llegaron a esta entidad, en su tránsito hacia la frontera norte.

Willy Ochoa le manda carta a Donald Trump (12/02/2025). Foto: Especial

“Cientos de miles de personas quedaron a la deriva, sin acceso a servicios básicos y expuestas a redes criminales que operan con total impunidad en la región, como ampliamente documentado por la prensa internacional”, sostiene. Es en el 2018 al 2024, que Chiapas alcanza “niveles sin precedentes” de presencia de redes criminales que “facilitaron” la "trata de personas”.

El exgobernador provisional de Chiapas por siete días, (29 de agosto del 2018 al 4 de septiembre del 2018), presume estar “comprometido con la seguridad y la transparencia del servicio público”. “He sido un crítico constante de la inacción del gobierno frente a las organizaciones criminales”. “El costo de permanecer en silencio es aún mayor, y por tanto, me siento obligado a dirigirme públicamente al gobierno de los Estados Unidos”, dice.

Al presidente Donald Trump le ruega: “Respetuosamente solicito que su administración evalúe cuidadosamente las implicaciones de otorgar asilo y protección diplomática a Rutilio Escandón Cadenas en Miami”.

Ochoa que cita cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y medios de comunicación, sostiene que en Chiapas se registró durante el sexenio que terminó un “aumento alarmante de la violencia y la criminalidad”. “Los homicidios dolosos aumentaron significativamente”.

Se registró en la entidad, la “proliferación de grupos criminales armados”. “Chiapas se convirtió en un campo de batalla de disputas territoriales entre los principales carteles del país, lo que derivó en enfrentamientos violentos, cortes de carreteras, desplazamientos forzados y segregación”.

Cita que ocurrieron diversos delitos. “Las desapariciones (forzadas de personas), los feminicidios y los desplazamientos forzados no fueron daños colaterales, sino consecuencias directas de la violencia descontrolada”. Y aporta datos sobre el número de desarraigados. “Más de 15 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y algunas incluso huyeron a Guatemala en busca de seguridad”.

Con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la entidad tuvo sus peores momentos. “Durante la administración de Escandón, Chiapas se ubicó como el estado con mayor percepción de corrupción en México, alcanzando el 88.33%”.

Pero sin citar fuentes o datos, el priista asegura que por Chiapas pasaron gente vinculada a organizaciones terroristas. “El estado se convirtió en un corredor incontrolable para el narcotráfico, la trata de personas y el tránsito de personas vinculadas a organizaciones extremistas como Al Qaeda, Hezbolá y las FARC”.

Así Willy Ochoa ruega a Trump: “Por estas razones, insto respetuosamente a su administración, a través del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, a revisar minuciosamente las (cartas) credenciales del Rutilio Escandón Cadenas”. “Le insto a evaluar si su presencia en Miami se alinea con los principios de su gobierno en materia de seguridad, esfuerzos antinarcóticos y lucha contra el crimen organizado”.

Agrega: “Aceptarlo como cónsul enviaría un mensaje preocupante a los ciudadanos de Chiapas, Florida y de toda la región: que la negligencia, la corrupción y la complicidad pueden ser recompensadas con privilegios diplomáticos”.

Así, Escandón Cadenas no debe recibir protección en la vecina nación. “La justicia exige que una figura así, no reciba asilo ni protección en Estados Unidos, una nación que durante mucho tiempo ha sido un ejemplo de responsabilidad y Estado de derecho”. “El nombramiento de funcionarios públicos no debe ser una recompensa por lealtades o complicidades políticas”.

“Este mensaje está inspirado únicamente en el espíritu de la libertad de expresión, con el máximo respeto a las facultades constitucionales de la Presidencia de México y del Senado de la República”, expresa Willy Ochoa.

Y remata: “Quedo a su disposición para cualquier diálogo que aborde esta preocupación compartida. La seguridad pública de Chiapas y Florida nunca ha estado tan amenazada como hoy”.

