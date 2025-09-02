Tapachula.— Voluntarios luchan por la preservación de la tortuga marina, que enfrenta amenazas por los depredadores y la contaminación con basura en playas del litoral chiapaneco.

En la comunidad Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Mazatán, unos 10 voluntarios, entre hombres y mujeres, cada noche, desde hace 15 años, recorren a pie 4.5 kilómetros de playas en la reserva de la biosfera La Encrucijada en busca de nidos de la tortuga marina para la conservación y posterior liberación.

La tarea no es fácil, explica el gerente del comité del Centro de Protección a la Tortuga Marina, Apolo Trinidad Mérida, ya que el trabajo lo hacen con deficiencia por falta de equipo adecuado y herramientas.

Recordó que el grupo surgió a través de un proyecto de conservación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conap) con 15 voluntarios, pero por falta de recursos y fondos económicos para subsistir, actualmente se trabaja con 10 personas.

“La labor es salir todas las noches a recorrer la playa para recolectar los nidos y protegerlos de los depredadores, ya que el saqueo está muy fuerte, competimos contra los saqueadores que son muchos”, explicó Trinidad Mérida.

Abundó que los saqueadores de nidos de tortuga marina provienen de poblados vecinos del municipio de Mazatán, que se ubica a 25 kilómetros de esta localidad; han sostenido enfrentamientos verbales y recibido amenazas.

Apolo Trinidad resaltó que México es la capital de las tortugas marinas, ya que de las siete especies que hay en el planeta, seis se pueden encontrar en el país.

El ambientalista destacó que en la biosfera de La Encrucijada habitan tres especies: Golfina, con nombre científico Lepidochelys olivácea; Prieta (Chelonia agassizii) y Laud (Demoschelys coriácea).

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de las tres instancias de gobierno para que manden presencia policiaca a las playas del litoral chiapaneco y se detenga a los saqueadores de nidos.

“La especie se está acabando, luchamos por salvarla, pero hace falta la presencia de las autoridades, solos no podemos”, aseveró.

Apolo Trinidad también lamentó que no sólo es el saqueo del huevo, sino que otras de las amenazas que enfrenta la tortuga marina es la contaminación del océano y sus playas, ya que se han encontrado ejemplares muertas en medio de la basura que arroja el mar.