Culiacán, Sin. a 20 de Nov.- La escuela primaria “Emiliano Zapata” que se ubica en la comunidad de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán fue objeto de un saqueo y vandalizada por personas desconocidas, las cuales provocaron un incendio y se llevaron aires acondicionados, computadoras y equipos electrónicos.

El personal docente y directivos del plantel oficial al llegar por la mañana para iniciar sus labores, se percataron que en la dirección, biblioteca, el área de cocina, salones y una tiendita fue objeto de saqueos y estaban quemadas papeles y algunos muebles.

Los responsables de estos actos, pintaron en los muros de varios salones mensajes alusivos a las disputas de los grupos de la delincuencia organizada, por lo que se estiman los daños causados, sobre todo a los sistemas de electricidad.

Las puertas de acceso al plantel educativo y de la dirección, tiendita y biblioteca fueron forzadas, para saquear todos los artículos electrónicos que se encontraban en esas áreas, entre ellos seis aires acondicionados, tres computadoras, tres proyectores, dos impresoras, una fotocopiadora y utensilios de cocina.

Elementos de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron a la escuela primaria para levantar las actas respectivas sobre los daños causados y cuantificar el valor de los equipos que fueron sustraídos.

Diez detenidos en Portalegre

En el sector del fraccionamiento de Portalegre, donde se han registrado continuos ataques a residencias, elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales del Estado detuvieron diez personas armadas con fusiles automáticos, cargadores y cartuchos útiles.

La mañana de este viernes, fue desplegado un intento operativo en dicho fraccionamiento al ser notificados de la presencia de personas armadas en un vehículo color negro que se encontraba estacionado fuera de un domicilio.

En el sector del fraccionamiento de Portalegre, donde se han registrado continuos ataques a residencias, elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales del Estado detuvieron diez personas armadas. Foto: Especial.

En la zona, vecinos reportaron que elementos de Grupo de Operaciones Especiales subieron a los techos de varias viviendas, para controlar el sector y lograr detener a los diez personas del sexo masculino, los cuales portaban nueve rifles automáticos, una ametralladora, una pistola , mil 225 cartuchos útiles y treinta y tres cargadores.

Se investiga las identidades de los diez detenidos, ante las sospechas que varios de ellos, puedan proceder de otras entidades federativas, a fin de conocer su forma de desplazamiento.

