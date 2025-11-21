Culiacán, Sin. a 21 Nov /En la capital del estado, dos personas jóvenes fueron asesinadas a balazos por desconocidos, uno de ellos, fue encontrado entre las tumbas del panteón de la comunidad de Bacurimi, en la sindicatura de Culiacancito, el cual presentaba varios disparos de armas de fuego.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó a una persona muerta con disparos de armas de fuego tirado a un costado de unas tumbas en un cementerio, por lo que al acudir la policía, constató que se trata de una persona del sexo masculino, con rasgos de ser una persona joven.

Las autoridades judiciales que acudieron a dar fe del homicidio doloso y levantar las actas respectivas, no encontraron ningún documento que pudiera servir para ser identificado, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

En un segundo hecho de violencia, en la colonia 21 de Marzo, una persona que conducía una motocicleta, de nombre Guillermo “N”, fue asesinado de varios disparos por personas que interceptaron en un vehículo.

La victima que circulaba por la José María Patoni, al estacionarse frente a un domicilio, fue interceptado por personas armas que sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar

