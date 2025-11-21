Culiacán, Sin. En el fraccionamiento Valle Alto, en la parte nor-poniente de la capital del estado, el grupo de las Fuerzas Especiales del Estado detuvo a cuatro personas del sexo masculino, entre ellos un menor de edad, a los que les aseguraron cinco armas automáticas, chalecos tácticos con placas balísticas y cargadores.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que durante un recorrido de vigilancia por dicho sector de Culiacán, los agentes estatales, observaron un vehículo Volkswagen Golf, el cual carecía de placas de circulación y recostado, se encontraba un hombre armado con un rifle.

Al notar la presencia de los agentes este corrió para introducirse en una casa, junto con otro hombre que bajó rápidamente de la unidad, el cual portaba también un arma de fuego, estos fueron alcanzados y sometidos.

Los agentes estatales al acercarse al vehículo observaron que dentro de la unidad, se encontraban otras dos personas del sexo masculino con armas, cargadores y cartuchos, por lo que se procedió a la detención de los tres adultos y el menor de edad.

A estos, se les encontró un fusil AK-47, un fusil modelo Rack-47, dos fusiles tipo M4, una ametralladora, modelo M-240, veintium cargadores para fusiles AK_47, tres cargadores para arma calibre 5.56X 45, con capacidad de 30 cartuchos cada uno de ellos, cinco cargadores calibre 5.56mm, un cargador de disco de plástico.

También, se les encontró una cinta con 104 cartuchos calibre 7.62X 51mm, cuatro chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, tres cascos y un vehículo, todo lo asegurado, junto con las cuatro personas del sexo masculino fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

