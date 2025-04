TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, y recién nombrado obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, afirmó que la violencia ha descendido en Chiapas, pero “falta ir al corazón y al fondo”.

El religioso destacó que el gobierno considera que la seguridad es prioridad, a diferencia de antes cuando negaba la situación y decía que no pasaba nada.

"Nos daba dolor ver que no querían ver, ahora nos da gusto la respuesta, pero hemos encontrado quejas de que los Pakales (policías del grupo Fuerza de Reacción Inmediata) están agarrando a gente que no la debe, por lo que deben tener cuidado en eso”, manifestó.

En conferencia de prensa señaló que hay quienes dicen que es verdad que ya bajó la inseguridad, pero "como que falta ir al corazón; algo pasa que está faltando llegar a tocar más fondo, pero en general el ambiente es más positivo”.

Miguel Montoya Moreno, el vicario de justicia y paz de la diócesis,dijo por su parte, que existen denuncias de que durante los operativos, los Pakales “han violado derechos humanos en algunas zonas”.

Preocupa, comentó, que hay reportes y datos de que cuando se han realizado los operativos de los pakales se han descuidado o hay violaciones a derechos humanos en algunas zonas.

Está la preocupación de que por no realizar la denuncia no se tiene registro, hay intimidación; los operativos están generando intimidación. "Es importante que las autoridades y los grupos de seguridad hagan su trabajo y no se violen derechos humanos", subrayó.

Entonces, consideró Montoya Moreno, el pueblo entrará en esta sintonía de permitir el ingreso a los domicilios para que se hagan los operativos.

Esa condición, añadió, permitirá también que se eviten los rumores de que siembren, por citar, algún tipo de delito como ha ocurrido en algunas zonas. En la medida que los cuerpos de seguridad mantengan un respeto, mejorará y traerá un panorama distinto para Chiapas.

El obispo López Alfaro habló sobre su reciente designación como obispo de Tapachula. Acompañado de otros directivos de la diócesis, dijo que el 27 de junio próximo tomará posesión de su nuevo cargo eclesiástico ante el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri.

Comentó que en la diócesis de Tapachula llevan ya un camino y a él le tocará acompañar esa ruta .

No es que uno llegue a poner cosas o a quitar sino a acompañar el camino que lleva la diócesis, impulsar y también atender lo que el Papa nos pide. Somos parte de la Iglesia y el Papa ha dado líneas muy interesantes para caminar, afirmó.

El sacerdote Agripino Méndez, administrador diocesano de Tapachula, explicó que López Alfaro saldrá de San Cristóbal de las Casas 26 de junio por la ruta de Comitán de Domínguez, que es la misma que transitó el obispo Felipe Arizmendi Esquivel cuando acudió a tomar posesión como obispo de San Cristóbal de las Casas el 1 de mayo de 2000.

