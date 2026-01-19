El ex presidente municipal de San Juan Lajarcia, Alejandro Hernández Velásquez, el ex síndico, José Ángel Arreola Martínez y el ex regidor de Obras, Rey Fernando Robles Sánchez, fueron vinculados a proceso por el delito de violencia política en razón de género.

Los tres ex funcionarios obstruyeron el ejercicio del cargo a Gabriela Martínez Domínguez, quien se desempeñaba como Regidora de Hacienda en San Juan Lajarcia en el trienio de 2023 a 2025; éste municipio está ubicado en el distrito de San Carlos Yautepec de la Sierra Sur de Oaxaca.

De acuerdo con la denuncia de la Gabriela Martínez, estos tres ex servidores públicos municipales incurrieron en la omisión de pagarle las dietas o remuneración correspondiente por ostentar el cargo de Regidora de Hacienda del Ayuntamiento, a partir de la primera quincena de marzo y hasta el resto del trienio.

En su denuncia, aseguró que se obstaculizó su labor al vulnerar su derecho a recibir la remuneración derivada de su calidad de concejala electa; el edil Alejandro Hernández aceptó este hecho, pero argumentó que era porque Gabriela Martínez no asistía a las sesiones de cabildo y a otras reuniones en el ayuntamiento.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en agosto de 2025 – a cuatro meses de que concluyera el cargo de la Regidora de Hacienda – determinó fundado el agravio relativo a la omisión del pago de dietas y obstrucción al ejercicio del cargo en contra de la ex concejal, y ordenó al edil de San Juan Lajarcia pagar las dietas adeudas a la ex concejal.

Hoy, la Fiscalía de Oaxaca informó que los ex funcionarios Alejandro Hernández, José Ángel Arreola y Rey Fernando Robles fueron vinculados a proceso por violencia política en razón de género.

Ante la Fiscalía, Gabriela Martínez denunció la obstrucción para ejercer las facultades de cargo de regidora luego de ser electa por la asamblea comunitaria de su municipio, maltratos basados en estereotipos de género, violencia verbal y psicológica.

