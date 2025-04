TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Migrantes venezolanos protestaron afuera de la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tuxtla Gutiérrez. Pidieron que les faciliten vuelos humanitarios para que retornen a su país.

Los más de 60 manifestantes que se concentraron en esa zona del oriente de la ciudad, exhibieron mantas y pancartas para que les ayude con salidas aéreas directas de Tuxtla Gutiérrez a Venezuela, o bien se les asista para viajar de Ciudad de México.

Plantearon que al quedar varados en Chiapas por el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, piden una oportunidad para volver al terruño sin necesidad de ir a Ciudad de México.

Lee también Jueza ordena a Trump "facilitar" regreso de segundo migrante venezolano expulsado a El Salvador; "no tomar ninguna acción no es facilitar"

Las familias denuncian precariedad económica, ya que solo les alcanza para vivir día a día. Foto: Archivo / María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

El grupo integrado por familias dijeron que la estancia para ellos en Tuxtla Gutiérrez es cada vez más difícil por su precariedad económica porque sus trabajos sólo les permiten comprar alimentos y pagar arriendo de viviendas.

Adeyla Álvarez y su pareja, llegaron en septiembre pasado con la esperanza de obtener la cita y cruzar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One; ahora esperan un vuelo humanitario para retornar a su tierra.

El agotamiento y las crecientes preocupaciones la enfermaron, porque en ocasiones no tienen dinero para comer ni pagar la renta de vivienda.

"Durábamos hasta 14 horas diarias trabajando, no tenemos ayuda de nadie. A raíz de esa situación el 19 de marzo sufrí una parálisis facial de la que ahora me recupero.

Lee también CNDH llama a concesionarios de medios a suspender spot antiinmigrante; migrar es un derecho humano, destaca

"Quisiera volver pronto para ponerme en tratamiento. Me dieron prioridad pero que buscara un informe médico más detallado. Por falta de dinero no he podido ir al hospital; no tenemos dinero para subir a Ciudad de México y no dan el permiso con mi pasaporte vencido", lamentó.

Moisés Alejandro Lemus afirmó que se manifestaron para pedir "a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y a nuestro camarada Diosdado Cabello que nos tome en cuenta para volver a nuestra patria".

Dijo que están a la espera de vuelos humanitarios; "ya 316 hermanos han retornado a Venezuela, nosotros aquí con familias y niños, hay personas enfermas que también quieren volver a nuestra querida Venezuela.

Estamos aquí reunidos, agregó, "en pie de lucha esperando que nuestro comandante y presidente manden esos vuelos; el calor ha sido sofocante, ha habido desmayados, gente en situación precaria que no puede pagar el arriendo".

Lee también 100 días de Donald Trump

Migrantes venezolanos protestan frente a sede del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: Archivo

Relató que quienes se fueron por tierra han padecido mucho, incluso algunos han pedido la vida; tenemos un amigo que tiene dos niños de diferentes nacionalidades y no los quieren tomar en cuenta.

"No se acuerdan que nuestra Constitución dice que hijo de venezolano es venezolano aunque no tenga la nacionalidad todavía pero al llegar al país será reconocido.

"Ese documento debe ser pedido, si ellos retornan a Venezuela el niño se torna Venezolano, pero si no cómo se va exigir ese derecho, cuestionó.

México nos ha ayudado cuando somos escogidos en el vuelo humanitario para trasladarnos a Ciudad de México y poder viajar, pero no todos son escogidos, hay un grupo de personas que espera en esa lista para poder volver a Venezuela, comentó Moisés Alejandro.

Lee también Bukele fustiga a Maduro por rechazar canje de migrantes por "presos políticos"; "¿quiere decir entonces que estaba mintiendo?", acusa

La ayuda, agregó, que México nos ofrece es por estados, Tuxtla nos permite después que la persona es llamada darle un bus y llevarlos a Ciudad de México para que espere el vuelo.

Quienes tienen medios económicos y pasaportes vigentes enfrentan los elevados precios de los boletos de avión y los trasbordos en México.

"Hace un tiempo el vuelo a Venezuela costaba 250 dólares, ahora vale 750 dólares con escala en Cancún, Ciudad de México y Venezuela", dijo otro migrante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr