La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la situación en Sinaloa se va a seguir atendiendo.

A pregunta expresa sobre la marcha por la paz realizada el domingo en Culiacán, que reunió a miles de personas, la Mandataria federal dijo que se continúa trabajando.

“Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más. Venía una disminución [de la violencia], después hubo un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo”, declaró.

“¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer?”, se le preguntó a Sheinbaum.

“Que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando, y que estamos trabajando”, insistió.

En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la inseguridad no ha sido superada y que los ciudadanos que se manifestaron el domingo contra la violencia y para exigir paz, ejercieron su derecho.

“Simple y llanamente quiero felicitar a la ciudadanía que fue a manifestarse justamente por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses, todos queremos la paz; mi reconocimiento a los hombres y mujeres, a las ciudadanas y ciudadanos que estuvieron participando en la marcha de ayer, eso expresa el ambiente de libertades que tiene nuestro estado y que se pueden manifestar con todo el vigor y con toda la determinación de los ciudadanos”, dijo.

La violencia persiste

Este lunes, elementos de la Guardia Nacional sostuvieron un enfrentamiento con un grupo armado en la zona del fraccionamiento Real Pacífico de la ciudad de Mazatlán, con saldo de un civil muerto y cinco más detenidos.

En Culiacán, un vendedor de cocos, identificado como Luis, fue asesinado a balazos frente a una escuela primaria. Los atacantes eran dos hombres que viajaban en motocicletas.