La tarde de ayer, los dos custodios detenidos por su presunta responsabilidad en la fuga del reo Amin Gómez Bautista del centro penitenciario varonil de Tanivet, fueron presentados ante un juez para celebrar la primera audiencia de imputación de cargos.

Al ser llevado a la audiencia para ser llevados en calidad de detenidos y recluidos en el mismo penal en el que horas antes laboraban, en la cárcel de Tanivet ubicada en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, los custodios A. A. L. y H. J. R. V. afirmaron ante sus familiares y compañeros de trabajo que es falso que hayan participado en la fuga del reo.

Y reiteradamente solicitaron apoyo a los demás custodios y acusaron a un directivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de ser el responsable de las acusaciones en su contra.

“Compañeros custodios, apóyenos... saben de las carencias que tenemos en el reclusorio", dice uno de los elementos de seguridad del penal de San Francisco Tanivet, mientras, al lado de otros tres trabajadores, era llevado a una audiencia judicial acusado de haber permitido la fuga del reo Amín Gómez Bautista, el viernes pasado.

”Ustedes saben que no fue culpa de nosotros lo que estamos pasando. No me dejes solo, vieja... el gobierno sabe que carecemos de muchas cosas los custodios. Nos dejaron solos ahí prácticamente", dice.

Ayer, los cuatro trabajadores del penal de San Francisco Tanivet fueron trasladados a la misma prisión donde hasta el viernes pasado laboraban.

El pasado 9 de mayo, Amin Gómez se fugó del penal de Tanivet horas después de un cateo realizado en esta cárcel por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ese mismo día, murieron dos personas privadas de su libertad supuestamente por un paro cardiaco, y otro por suicidio.

La Fiscalía General de Oaxaca detuvo al subdirector de Seguridad Penitenciaria, C.C.I.; el inspector P.R.T.J.; y los custodios penitenciarios A.A.L. y H.J.R.V.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL