Hermosillo, Sonora.- La Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora advirtió a la ciudadanía sobre un mensaje falso que circula en redes sociales como WhatsApp, en el que se invita a descargar un archivo denominado “Juntos por el Pueblo” que, supuestamente, “hackea” el teléfono en 10 segundos.

La alerta tiene como finalidad prevenir que las y los sonorenses sean víctimas de ciberdelincuentes y evitar que se vulnere la seguridad de sus dispositivos móviles.

En su función preventiva, la Unidad Cibernética señaló que este tipo de cadenas falsas, que se comparten de manera masiva, generan confusión entre la ciudadanía y forman parte de campañas de desinformación digital.

Se aclaró que, hasta el momento, no existe evidencia ni reportes confirmados que sustenten dicho mensaje.

No obstante, se exhorta a la población a no difundir este tipo de contenidos sin verificar su autenticidad, ya que contribuyen a la propagación de rumores y noticias falsas. Es importante recordar que sí existen archivos y enlaces maliciosos que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos móviles.

Generalmente, estos archivos se disfrazan de documentos, imágenes o aplicaciones; su objetivo real es robar información, instalar programas espía o tomar control de cuentas del usuario. Para prevenirlo, se recomienda no abrir ni descargar archivos de remitentes desconocidos.

También, evitar compartir cadenas sin confirmar su veracidad e instalar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Recomendó además mantener actualizado el sistema operativo y el software antivirus del dispositivo y verificar la información en fuentes oficiales antes de reenviarla.

La Unidad Cibernética invita a la población a mantenerse alerta ante rumores y desinformación digital, y pone a disposición sus canales oficiales para orientación y denuncias: teléfono 800 77 242 37 y correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx

