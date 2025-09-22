Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó tres casos de miasis (gusano barrenador) en humanos en Yucatán.

El 22 de agosto pasado en Izamal, la Secretaría de Salud de Yucatán confirmó el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en la entidad, detectado en un habitante de ese municipio, originario del estado de Tabasco.

Asimismo, el 2 de septiembre se identificó un segundo caso de miasis en Yucatán, el cual corresponde a un hombre de 48 años, originario del puerto de Progreso.

El 14 de septiembre en Mérida se confirmó el tercer caso humano de gusano barrenador, se trata de un hombre de 47 años de edad que fue diagnosticado con esta infección en su oído, lo que encendió las alertas sanitarias en la región.

Los tres pacientes recibieron atención integral en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, y ya fueron dados de alta para que continúen su tratamiento en casa, bajo seguimiento ambulatorio por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 1.

De igual manera, la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) informó que del 12 al 19 de septiembre se registraron 67 nuevos casos de gusano barrenador en 29 municipios de Yucatán, con lo que la cifra acumulada asciende a 548, principalmente en bovinos, porcinos, caninos y equinos.

