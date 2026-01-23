Cuernavaca, Mor.- Un hombre murió y dos más resultaron lesionados por el desplome de una barda de concreto en la comunidad de Huautla, sierra del municipio de Tlaquiltenango, sur del estado.

El accidente se registró aproximadamente a las 15:00 horas en la calle Insurgentes, donde una estructura de concreto colapsó de manera repentina y cayó sobre varias personas que se encontraban en el lugar.

El primer reporte de los cuerpos de emergencia arrojó tres hombres lesionados, pero en la valoración se confirmó que uno de los afectados ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo del fallecido fue localizado en la caja de una camioneta roja GMC S10, con placas del estado de Guerrero, donde se encontraba recostado y cubierto con una sábana.

Lee también: Amenazan en redes sociales a 13 policías de Sinaloa, presuntamente ligados a grupos delictivos; SSP acusa intento de desprestigio

Tras la revisión se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo severo ocasionado por el impacto directo de la barda.

Elementos policiacos acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para conocer las causas que provocaron el colapso de la estructura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr