Ciudad Victoria.— El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) elogió a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por su transformación y proyección que le ha permitido colocarse entre las más importantes del país.

Además, destacó el incremento de la matrícula y el número de profesionistas que se forman en esa institución, por las acciones académicas que se ejecutan y las diversas obras de infraestructura que se han realizado, muchas de ellas se habían quedado inconclusas o por muchos años abandonadas.

“Felicito mucho al rector Dámaso Anaya Alvarado, que está dirigiendo con tino a esta gran Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora, como vemos, los recursos alcanzan para hacer muchas cosas; primero, porque existe una comunión entre el gobierno y la universidad, y se entregan los recursos que son propios para la formación profesional a su plenitud”, afirmó Américo Villarreal.

En la ceremonia de honores a la Bandera, realizada en el Campus de la Salud, donde atestiguó la toma de protesta a la doctora María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería, aseguró que el esfuerzo del rector Dámaso Anaya se refleja en los indicadores de la UAT que “ha mejorado su desempeño y figura ya entre las más importantes del país”.

En su mensaje reconoció la trayectoria profesional de la nueva directora del plantel y convocó también a los universitarios a seguir con su preparación con una visión humanista, y aprovechar las oportunidades para enfrentar el reto que tiene hoy la educación, en un área tan sensible como es la salud.

En su momento, el rector de la UAT reconoció el respaldo del gobernador para hacer posible la transformación de la Facultad de Enfermería y la entrega de nueva infraestructura, como la techumbre monumental de más de mil 160 metros cuadrados que se pone al servicio de la comunidad académica, así como una techumbre de usos múltiples con domo, que dignifica los espacios donde se construye la vida universitaria.

“Nada de esto sería posible sin una visión clara y un respaldo decidido a la educación pública; por ello, quiero hacer un reconocimiento expreso al gobernador del estado, Villarreal Anaya, por su invaluable apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por sostener con congruencia y convicción un principio que compartimos plenamente: educación, educación y más educación”, expresó.

A su vez, la directora María Guadalupe Vázquez aseguró que la Facultad de Enfermería seguirá siendo pilar fundamental de la universidad y una comunidad con humanismo en el corazón, contribuyendo a la transformación de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal.

“Conoce profundamente a nuestro gremio y en múltiples ocasiones ha expresado que el personal de enfermería no es simplemente un ayudante del médico, sino un profesional que colabora de manera fundamental en beneficio de la salud de la población”, precisó.