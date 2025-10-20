Culiacán.- En un nuevo esculque derivado de los acontecimientos violentos que se presentaron el viernes pasado en el Centro Penitenciario de Culiacán, en donde se suscitó una riña a balazos en la que un interno murió y tres resultaron heridos, se localizaron 27 celulares, tres radios, dos bandas anchas y drogas.

La Policía Estatal Preventiva, con respaldo en el exterior del reclusorio de elementos de las bases de operaciones de la Guardia Nacional y el ejército, efectuó una nueva revisión en tres módulos en donde se encontró un Starlink, dos módems, cinco gramos de cocaína y 14 de marihuana, dos basculas graneras y un triturador de marihuana.

Con este nuevo esculque, suman cuatro revisiones las efectuadas en un lapso de tres días como consecuencia de la riña que tuvo lugar el viernes pasado entre varios internos armados con pistolas, lo que provocó la muerte del interno José Eleazar “N” y las lesiones de tres internos más que aun reciben atención médica.

Entre los días viernes y sábado pasado, en las inspecciones realizada por elementos estatales, con auxilio de las fuerzas federales, se han asegurado siete armas de fuego, tres de ellas fusiles automáticos y un artefacto explosivo artesanal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se va a continuar con las revisiones sorpresivas en todos los centros penitenciarios del estado, como parte de una estrategia para combatir el tráfico de armas, drogas u otras sustancias u objetos prohibidos.

