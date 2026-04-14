Cuernavaca.- La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunció el regreso a clases del 75% por ciento de su matrícula de alumnos, mediante un esquema mixto de clases presenciales y virtuales para casi 30 mil estudiantes en preparatorias, licenciaturas y posgrado.

Tras más de 40 días en paro de labores por el feminicidio de dos jóvenes universitaria, la UAEM anunció su estrategia enmarcada en el plan de Entornos Seguros y Bienestar Universitario 2026, el cual subraya el derecho a la educación “con decisiones diferenciadas por unidad académica, garantizando continuidad sin cancelar el diálogo ni las condiciones de seguridad en la comunidad universitaria”.

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Por su parte, la Resistencia Estudiantil UAEM, protagonista de la toma del campus central y de varias facultades, informó que mantendrá su movimiento y no regresará a clases hasta tener condiciones dignas de seguridad.

En sus redes sociales, se declararon en protesta permanente por el crimen de sus compañeras Kimberly y Karol, cuyos asesinatos detonaron el movimiento estudiantil a principios de marzo pasado.

La institución informa que el 75 por ciento de las y los estudiantes de nivel medio superior han retomado actividades presenciales en las siete preparatorias de la universidad, ubicadas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Tres Marías.

Las actividades presenciales se concentran en Escuelas de Estudios Superiores y facultades en distintas regiones del estado, mientras que las áreas de Contaduría, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Medicina, Turismo y Comunicación Humana operan en modalidad virtual.

La UAEM asegura que el 80 por ciento de las y los estudiantes de posgrado mantiene actividades en modalidad virtual en las unidades académicas de Arquitectura, Ciencias Agropecuarias, Medicina, Biotecnología, Ciencias Cognitivas e Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

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