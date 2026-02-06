Pachuca. – El expresidente de Progreso de Obregón, Hidalgo, Armando Mera Olguín, salió durante la noche de prisión luego de haber aceptado su responsabilidad en un presunto desvío y tras un proceso abreviado que derivó en el pago de 4.5 millones de pesos.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que el exalcalde petista aceptó su responsabilidad en hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, en detrimento de la administración pública.

Luego de que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, en la que impuso una pena privativa de la libertad de cuatro años y el pago de 4 millones 670 mil 369 pesos por concepto de reparación del daño, el exalcalde pudo conmutar la sanción por un régimen de semilibertad o trabajo a favor de la comunidad.

Lee también Simpatizantes del expresidente municipal de Progreso, Hidalgo, se manifiestan frente al Poder Judicial; exigen su liberación

Armando Mera había señalado que su detención, ejecutada el 23 de abril de 2024, se realizó de manera arbitraria y que, en su momento, los agentes policiacos ingresaron de forma violenta a su domicilio. Asimismo, se consideró un preso político y, durante el tiempo que permaneció en prisión, aseguró que se trató de una venganza luego de aspirar a la diputación por el PT.

La acusación del Ministerio Público fue por un presunto desvío de 10 millones de pesos de la cuenta pública 2022.

Al obtener su libertad, Armando Mera fue recibido en su municipio con música y porras por una multitud de personas que coreaban: “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl