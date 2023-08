Manuela Obrador Narváez apareció este domingo en un acto público realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al lado de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez.

La diputada federal de Morena participó en esa actividad un día después de que Zoé Robledo Aburto la destapara como virtual candidata al gobierno de Chiapas y le pidiera que recorra la entidad para explicar "al pueblo qué es el Obradorismo”.

En la sede del encuentro,el centro de convenciones El Carmen, la legisladora originaria del poblado La Esperanza, de Palenque, Chiapas, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue recibida por más de cien asistentes con el grito de “gobernadora”, " gobernadora".

La morenista se expresó después en entrevista sobre si buscará la candidatura de su partido a la gubernatura de Chiapas. “Lo que el pueblo diga, el pueblo es sabio, lo que diga la gente”, respondió.

Lee también ¡Prepara la cobija de tigre! Se acerca el primer frente frío del 2023

La pretensión, expuso, es tener más contacto con todos los compañeros, "y decirnos que hay que organizarnos y trabajar en unidad para seguir la transformación de nuestro estado. Lo primero es organizarse y lograr la unidad de mucha gente”, enfatizó.

De acuerdo con fuentes, la charla Experiencias y retos de la 4T, ofrecida por Delfina Gómez, fue organizada recién con la finalidad de que figurara con Obrador Narváez, a quien morenistas consideran como la probable candidata a la gubernatura para el relevo del actual mandatario Rutilio Escandón Cadenas.

Previo a la llegada de la gobernadora electa, la concurrencia lanzó consignas a la prima del presidente López Obrador ."Es un honor, estar con Obrador”, “Manuelita” y “gobernadora”, corearon.

Delfina Gómez, quien asumirá el cargo el 14 de septiembre, dijo que ésta fue la primera vez que salía del Estado de México desde las pasadas elecciones.

Lee también Criminales incendian Oxxos y vehículos en Apatzingán VIDEOS

En entrevista, Obrador Narváez dijo que está orgullosa de su apellido. "Me siento orgullosa. Sería una mentira decir que no me siento orgullosa de lo que hace el presidente López Obrador, de apellidarme Obrador y de ser la persona que me ha ido formando”.

En su intervención planteó la necesidad de la unidad de los morenistas y que continúen trabajando para consolidar la transformación.

Destacó la decisión de Robledo Aburto de seguir al frente del IMSS, y declinar sus aspiraciones a la candidatura al gobierno de Chiapas.

Lee también Detienen a hombre por sacar del corralón vehículo con orden de liberación falsa

También dijo que el sábado se reunió con el funcionario federal y su equipo de trabajo. Le expresó su solidaridad y dijo que "está feliz " de tener a un compañero como Zoé Robledo, comprometido con la causa, con la Cuarta Transformación en materia de salud.

Delfina Gómez se sumó al reconocimiento a Robledo Aburto. Se trata de alguien muy comprometido, muy trabajador; de verdad le reconozco lo que ha hecho y "desde aquí le envío un saludo; lo voy a ver pronto porque con el IMSS -Bienestar vamos a trabajar juntos”, anticipó.

Se dijo también que el acto fue organizado por el director del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago, originario de San Cristóbal de las Casas, quien aspira a la candidatura a la presidencia de esa ciudad de los Altos de Chiapas.

Lee también Se extiende a Uruapan quema de comercios, un Oxxo y vehículos por parte de criminales

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rmlgv