Ciudad Victoria.- El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), Eduardo Rocha Orozco, informó que Tamaulipas registra un nuevo récord histórico en anidación y liberación de crías de tortuga lora.

Explicó que en la temporada que está por terminar en los corrales de incubación se han contabilizado 314 mil 577 huevos, de los que se han liberado al mar 177 mil 672 crías de esta especie.

Señaló que el estado es reconocido como líder en la conservación de la tortuga lora debido a su infraestructura, programas y resultados de conservación.

“Los corrales de incubación están en los municipios de Soto la Marina, en playa La Pesca y en Tepehuajes; en Altamira, en Playa Tesoro; en Ciudad Madero, Playa Miramar y en Matamoros, en la Playa Bagdad y El Mezquital”, mencionó Rocha Orozco.

Afirmó que el trabajo coordinado de conservación y preservación en los campos tortugueros que la Comisión de Parques tiene bajo su resguardo se ha fortalecido con nuevo equipo, entre ellos las 14 cuatrimotos que realizan un monitoreo constante.

El vocal reiteró su llamado a la sociedad participativa y colaborativa a reportar los avistamientos de fauna silvestre, y a cuidar la riqueza en flora y fauna de la entidad.

